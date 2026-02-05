Un apropiat al președintelui Nicolas Maduro, reținut. Venezuela a colaborat cu SUA pentru capturarea sa

Alex Saab, un bogat om de afaceri columbian-venezuelan considerat mult timp omul de fațadă al lui Maduro, a fost demis din funcția sa din guvernul venezuelean la două săptămâni după ce forțele americane l-au capturat pe Maduro. Miercuri dimineață, afaceristul de 54 de ani a fost reținut într-o casă de lux din Caracas, capitala Venezuelei, potrivit The Guardian.

Nu a existat o confirmare imediată a arestărilor din partea guvernului venezuelean, dar un oficial american a afirmat că Saab a fost reținut ca urmare a colaborării dintre autoritățile americane și venezuelene.

Raúl Gorrín, miliardarul care deține canalul de televiziune Globovisión, a fost, de asemenea, reținut la aceeași adresă.

Surse din serviciile de informații au declarat postului de radio columbian Caracol că Saab a fost arestat în jurul orei 2 dimineața și este reținut în centrul de detenție al serviciilor de informații.

Cu toate acestea, avocatul lui Saab, Luigi Giuliano, a calificat informațiile privind detenția clientului său drept „știri false” și a declarat pentru ziarul columbian El Espectador că acesta „se simte bine în Caracas”. Un reprezentant al lui Gorrín a declarat pentru New York Times că acesta era liber miercuri seara.

Cine este Alex Saab

Saab a devenit cunoscut ca unul dintre cei mai importanți operatori financiari ai mișcării politice a lui Maduro.

În 2019, Saab a fost pus sub acuzare în SUA pentru apartenență la o rețea de corupție care a transferat aproximativ 350 de milioane de dolari din fondurile guvernamentale din Venezuela în conturi pe care le deținea sau le controla.

În 2020, Saab a fost arestat după ce a aterizat în Capul Verde în timp ce se îndrepta spre Iran și, după o lungă bătălie juridică, a fost extrădat în SUA în 2021 pentru a fi judecat pentru spălare de bani. El a făcut obiectul unor sancțiuni în Marea Britanie pentru că a jefuit resurse destinate programelor publice menite să hrănească și să adăpostească venezuelenii săraci, cu scopul de a se îmbogăți.

Cu toate acestea, în decembrie 2023, Saab, care a negat acuzațiile aduse împotriva sa, a fost eliberat în mod controversat, în cadrul unui acord de schimb de prizonieri derulat de administrația Biden.

El s-a întors în Venezuela și, în 2024, Maduro l-a numit pe aliatul său ministru pentru industrie, funcție din care a fost destituit pe 16 ianuarie de fostul numărul doi al lui Maduro, liderul interimar al țării, Delcy Rodríguez.