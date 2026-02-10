Un Brâncuși „de atelier”, cu proveniență istorică, în Licitație la Artmark

Într-o serie de evenimente dedicate aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, Galeriile Artmark propun o întâlnire valoroasă cu opera artistului. În cadrul Licitației de Artă Postbelică și Contemporană stabilită chiar în data de 19 februarie, de Ziua Națională Constantin Brâncuși, se află și o lucrare „de atelier” a celebrului sculptor, cu o proveniență foarte importantă din punct de vedere istoric — colecția Ion Alexandrescu.

„Schiță de atelier” – un desen realizat cu tuș, pe hârtie, semnat în peniță „C. Brâncuși” – are în licitația Casei A10 by Artmark prețul de pornire de 8.000 de Euro. Nu este o „operă majoră”, dar tocmai astfel de lucrări – fragile, de lucru, intime – sunt urme directe ale gândirii artistului, devenind documente importante. De altfel, schița surprinde aproximativ un colț de atelier imortalizat și într-o fotografie realizată chiar de Brâncuși în atelierul său, în 1929. Născut în aceeași zi cu marele artist și supranumit „cioplitorul lui Brâncuși”, Ion Alexandrescu a fost ucenicul care l-a ajutat pe „patriarhul sculpturii moderne” să realizeze, în perioada 1937–1938, trilogia monumentală numită „Calea Eroilor” de la Târgu Jiu — cu „Masa Tăcerii” și a sa „Alee a Scaunelor”, „Poarta sărutului” și „Coloana Infinitului”. Alexandrescu este cunoscut și ca martor privilegiat al vizitelor lui Brâncuși la Târgu Jiu, lăsând însemnări despre modul în care acesta își imagina ansamblul, amănunte foarte importante având în vedere că artistul nu a oferit explicații despre această serie de capodopere.

Ștefan Câlția – Oală-albastră (1988)

O altă operă importantă din actualul eveniment dedicat artei contemporane de la Artmark este o pictură (ulei pe pânză) semnată Ion Țuculescu și intitulată „Nud la mare”. Realizată în jurul anului 1950, într-o perioadă emblematică, de maturitate, are o remarcabilă confirmare documentară, fiind reprodusă în multe monografii de referință dedicate artistului, și pornește în licitație de la 30.000 de Euro. În aceeași selecție se regăsesc și două picturi de Ștefan Câlția: o natură statică intitulată „Oală albastră” (1998) — de la 6.000 de Euro, și „Zbor” (1991) — de la 5.000 de Euro, care face parte dintr-un ciclu mai amplu de lucrări dedicate unui univers în care pasărea devine semn al libertății și al călătoriei interioare. „Acestea nu sunt niște reveniri, ci sunt niște lucruri care sunt permanent în mine. Eu redeschid povestea exact ca atunci când ai o carte pe masă și simți nevoia să te tot întorci la ea”, spunea Ștefan Câlția despre lumea sa de basm.

Ion Țuculescu – Nud la mare

Licitația ce cuprinde toate aceste capodopere, precum și alte lucrări – în total peste 190, va avea loc în data de 19 februarie, de la ora 18.00, atât Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5), cât și online, pe Platforma Artmark Live, de la ora 18.00. Intrarea la eveniment, precum și la expoziția dedicată, este liberă, iar în licitație poate participa oricine are cont de colecționar pe site-ul Artmark, statut ce poate fi obținut gratuit, prin simpla completare a unui formular, ce poate fi găsit și online, aici.

Articol susţinut de A10 by Artmark