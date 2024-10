Un ofițer rus, „lichidat” în regiunea Moscovei la o săptămână după ce s-a întors de pe frontul din Ucraina

Un ofițer militar rus care s-a întors recent de pe frontul din Ucraina a fost asasinat într-un atac planificat într-un sat din regiunea Moscovei, scrie miercuri agenția de stat TASS, relatează Reuters.

TASS scrie că forțele de ordine care cred că ucigașul a așteptat mașina militarului înainte de a trage focuri de armă.

Presa rusă victima ca fiind Nikita Klenkov, despre care instituția de știri independentă Important Stories a spus că era ofițer de rang înalt în serviciul de informații militar al GRU.

Nu există nicio confirmare oficială a identității sale.

TASS a spus că cel puțin trei focuri de armă au fost trase în geamul lateral al mașinii victimei în timp ce acesta conducea, iar vehiculul a continuat să înainteze până când a intrat în gardul unei case.

Ukrainska Pravda scris că ofițerul s-a întors de pe front acum o săptămână.

