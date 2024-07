Un puști de 14 ani face istorie în fotbalul din America. A debutat în prima ligă și a fost deja cumpărat de Manchester City

Cavan Sullivan este omul momentului în fotbalul american: a devenit cel mai tânăr jucător din istoria MLS, debutul său la 14 ani fiind un record. Mijlocașul a fost deja cumpărat de Manchester City, iar bunicul său a fost savantul și ciberneticianul de origine germană Klaus Krippendorff.

La 14 ani şi 293 de zile, Cavan a debutat în Major Soccer League, detronând astfel un record vechi de 20 de ani. În 2004, Freddy Adu juca pentru prima dată în MLS la doar 14 ani şi 306 zile în tricoul celor de la DC United. Acest record tocmai a fost depășit de Cavan.

Sullivan a intrat pe teren în minutul 85 în meciul pe care Philadelphia Union, gruparea de care aparține în prezent, l-a câștigat cu 5-1 contra celor de la New England Revolution.

Pe stadionul „Subaru Park” din Pennsylvania avea să fie rescrisă o pagină importantă din istoria fotbalului american.

Talent de necontestat, Sullivan va ajunge la Manchester City atunci când va împlini vârsta de 18 ani, el fiind deja cumpărat de echipa pregătită de Pep Guardiola.

Este mijlocaș, iar piciorul de bază este stângul. Poate juca la nivel de echipă națională pentru Germania sau SUA, alegerea fiind doar a sa.

Cavan Sullivan face parte dintr-o familie de fotbaliști, iar bunicul a fost savantul și ciberneticianul de origine germană Klaus Krippendorff

Legăturile lui Cavan cu fotbalul sunt cât se poate de concrete: face parte dintr-o familie în care sportul rege a fost sau este practicat de aproape toți membrii familiei.

Este cel mai mic dintre cei patru copii ai familiei. Tatăl său, Brendan, a jucat fotbal la cinci cluburi din A-League (USL Championship – a doua divizie din fotbalul american), iar acum este antrenor.

Heike, mama tânărului jucător, a jucat și ea de asemenea fotbal în Divizia I, fiind la un moment dat căpitanul echipei feminine Penn.

Fratele Quinn evoluează în prezent pentru Philadelphia Union, iar Declan și Ronan (ceilalți frați ai săi) sunt și ei jucători de fotbal, la FC Delco, filiala Next a MLS.

Chris Albright, vărul mai mare al lui Cavan, este un fost internațional american: a evoluat pentru echipa mare a SUA între 1999 și 2007. De asemenea, el a jucat preț de două sezoane pentru Union, iar bunicul Larry Sullivan a fost antrenor de fotbal.

Unchiul Bryan Sullivan a fost portar în ligile inferioare la Philadelphia Textile.

Bunica din partea mamei este originară din Bangladesh, iar bunicul din partea mamei este fostul savant și cibernetician de orgine germană Klaus Krippendorff (a murit la 90 de ani, pe 10 octombrie 2022).

Welcome to the show, Cavan Sullivan. ✨



The 14-year-old becomes the youngest player to debut in MLS history. pic.twitter.com/qbgjh4QRns — Major League Soccer (@MLS) July 18, 2024

Cavan Sullivan has entered the match in the 85’ and has officially become the youngest player to make his regular-season debut among the top North American professional sports leagues at 14 years, 293 days old.#DOOP pic.twitter.com/gNx0RqKCsW — Philadelphia Union (@PhilaUnion) July 18, 2024