Un tânăr fără probleme de sănătate a paralizat complet în urmă cu trei luni. Cauza, un virus misterios

Un tânăr fără probleme de sănătate, care a ajuns complet paralizat la spital în urmă cu aproape două luni, a stârnit îngrijorarea medicilor de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” din Capitală. Cazul este rar, potrivit profesorului dr. Gelu Onose, însă starea pacientului s-a îmbunătățit, iar vineri va fi externat, urmând să urmeze un tratament balnear.

„Sunt situaţii, din fericire foarte rare, când apar astfel de cazuri şi când, chiar în plină sănătate aparentă, în anumite situaţii şi la anumite condiţii, poate să apară un virus ca în cazul de faţă, deocamdată rămas neidentificat, care să lezeze predominant sistemul nervos central, adică fie creierul, fie măduva spinării, fie pe ambele. Acest tânăr, în plină sănătate aparentă şi fără vreo suferinţă traumatică, a simţit mai întâi că-i amortesc mâinile şi picioarele, iar în decurs de una-două zile a paralizat complet. Mai mult decât atât, leziunea fiind înaltă, în măduva spinării de la nivelul gâtului, a avut tulburări respiratorii şi de înghiţire, precum şi tulburări de emisie a urinei şi scaunului”, a explicat medicul Gelu Onose, de la Spitalul „Bagdasar Arseni” pentru News.ro.

Din acest motiv, a continuat acesta, a fost nevoie ca tânărului să i se facă o traheostomă, ca să poată respira, pentru că între calea aeriană şi cea digestivă există „un reglaj foarte, foarte, foarte fin”.

„Noi, atunci când înghiţim, se obstrucţionează calea aeriană ca să nu aspirăm alimente în trahee, în plămâni şi invers, când respirăm, se închide calea digestivă ca să nu ajungă aerul în stomac. În momentul când, la acest nivel cervical înalt, există tulburări neurologice, acest reglaj foarte fin se aboleşte şi individul respiră foarte greu sau aproape nu respiră, existând şi riscul să aspire alimente, ceea ce duce la o pneumonie dintre cele mai grave”, a detaliat medicul.

Doctorul a adăugat că pacientului i-a fost montată şi o canulă traheală, aşa încât o perioadă s-a alimentat foarte greu, având şi tulburări de vorbire, adică o „răguşeală foarte accentuată”, dar şi paralizia tuturor membrelor şi sonda urinară, de la care, după un timp, fiind un corp străin, există riscul să facă şi infecţie urinară.

Prof. dr. Onose a explicat că pacientul a început să aibă această simptomatologie acută în urmă cu trei luni, când a ajuns la Neurologie, iar apoi chiar la Terapie Intensivă, fiind în pericol să-şi piardă viaţa din perspectivă respiratorie.

Două luni în spital, inclusiv la Terapie Intensivă

„El a venit la noi în 28 august de la Spitalul Clinic Universitar, după ce i-a fost echilibrată, la limită, funcţia respiratorie, ca să poată fi externat de la Terapie Intensivă. De atunci, noi ne luptăm cu patologia lui. Cu eforturi deosebite ale întregului colectiv, i s-au făcut bronhoscopii repetate, aspiraţia secreţiilor, pentru că nu le putea evacua, a făcut vreo zece zile şi febră, am reuşit şi cu antibiotice pentru că infecţia virală se însoţeşte, de foarte multe ori, şi cu suprainfectare bacteriană. din fericire, am reuşit să prevenim infectarea pulmonară, i s-a tratat şi infecţia urinară, iar la ora actuală a reuşit să se ridice în picioare şi să facă paşi sprijinit în cadrul de mers. În urmă cu vreo 10-12 zile am reuşit să-i scoatem şi canula, aşa încât acum mănâncă, respiră normal şi vorbeşte. Sigur, e încă un pic răguşit, dar este, cum se spune în popor, «să mă pun pe picioare».

Cauza, cel mai probabil un virus

Întrebat despre cauzele care au putut declanşa boala tânărului, medicul Gelu Onose a răspuns că, deşi au făcut analize şi au încercat să afle exact despre ce virus este vorba, medicii nu au reuşit acest lucru.

„Am făcut eforturi, împreună şi cu colegii neurologi şi cu cei de la Institutul Naţional de Neurologie, să identificăm diverşi biomarkeri ca să putem spune, totuşi, ce a cauzat această mielită. Nu s-a reuşit, deci rămâne probabilitatea maximă să fie tot un virus, dar nu putem spune că e virusul X sau Y sau Z”, a declarat medicul.

Întrebat dacă tânărul este în continuare în pericol, medicul Gelu Onose a spus că, în principiu, acesta este echilibrat, iar „resursele sale biologice sunt bune”.

„Continuăm cu recuperarea şi sper să progreseze”

„În principiu, el este echilibrat, resursele sale biologice sunt bune, l-am tratat cu neurotrofice, dar, din păcate, există mari limite în toate domeniile şi deci şi în medicină. Nu există, din păcate, la ora actuală, niciun medicament miracol, care, odată lezat sistemul nervos central, adică creierul sau măduva spinării, să le vindece. Şi atunci, există tot felul de medicaţie neurotrofică, dar nu este nimic spectaculos. Ca să vă răspund concret la întrebare, el, fiind şi tânăr şi depăşit de acest episod, noi credem că şi-a dezvoltat inclusiv o imunitate îmbunătăţită. De aici încolo, continuăm cu recuperarea şi sper să progreseze, să ajungă la cârje sau baston, poate chiar să scape de ele”, a precizat medicul.

Acesta a mai spus că tânărul va fi externat vineri din spital, dar că este necesar să continue recuperarea întrucât mai sunt „de şlefuit lucruri privind coordonarea, fineţea mişcărilor”, în condiţiile în care, dat fiind că este vorba despre o leziune de sistem nervos central, a dezvoltat şi spasticitate, adică „o înţepeneală”.

„În aceste condiţii, sigur, noi am făcut şi injecţii cu toxină botulinică, o terapie general agreată în acest domeniu, dar eu cred că cel mai bine şi mai bine îi va face o cură balneară”, a conchis medicul Gelu Onose.