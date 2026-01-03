Unde se afla Donald Trump în timpul atacului împotriva Venezuelei

CNN relatează că președintele american Donald Trump se află la Mar-a-Lago, reședința sa din Palm Beach, Florida, unde a petrecut o perioadă de vacanță „neobișnuit de aglomerată”, concentrată pe afaceri externe.

Zgomote puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost semnalate în capitala venezueleană Caracas sâmbătă dimineață, iar zona de sud a orașului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate.

Guvernul venezuelean a denunțat o „agresiune militară a SUA”, acuzând țara condusă de Donald Trump că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor Venezuelei.

Momentan, președintele american Donald Trump nu a răspuns acuzațiilor, dar el a avertizat în repetate rânduri posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei.

Potrivit CNN, președintele se află la stațiunea sa Mar-a-Lago din Palm Beach. El urma să participe la un briefing vineri seara, conform programului său oficial de la Casa Albă, și a găzduit doi lideri străini de la Crăciun – președintele ucrainean Volodimir Zelenski și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.



În ziua de Crăciun, Trump a anunțat că a ordonat un atac mortal asupra teroriștilor Statului Islamic din Nigeria.

Președintele american este așteptat să se întoarcă la Casa Albă duminică seara.