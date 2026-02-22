Universitatea Craiova învinge Unirea Slobozia cu 3-0 și se distanțează în fruntea clasamentului
Universitatea Craiova s-a impus pe terenul echipei Unirea Slobozia, scor 3-0, într-un meci disputat duminică, în etapa a 28-a din SuperLiga.
Gazdele au inaugurat nocturna de pe stadionul „1 Mai”, însă doar oaspeții au avut motive de bucurie la finalul partidei.
Scorul a fost deschis de Screciu, în minutul 29, cu un șut lângă bară, din afara careului. Stevanovic a făcut 2-0 în minutul 59, reușita fiind validată cu ajutorul sistemului VAR, iar ultimul gol a fost marcat de Nsimba (’64), din interiorul careului mic, la doar două minute după intrarea sa pe teren, după o pasă a lui David Matei.
Grație acestui succes, gruparea din Bănie a acumulat 56 de puncte și s-a distanțat la patru lungimi de Dinamo și Rapid, celelalte echipe de pe podium. De cealaltă parte, Unirea Slobozia rămâne cu 24 de puncte, pe locul 14.
Au evoluat echipele:
- Unirea Slobozia: D. Rusu – Dorobanțu, I. Dinu, Orozco, Tsoungui (Șerbănică ’61) – V. Pop (Carnat ’46), T. Lungu – C. Bărbuț (Dragu ’61), A. Albu, C. Ponde (Dulcea ’74) – G. Dahan (Espinosa ’46). Antrenor: Claudiu Niculescu
- U Craiova: L. Popescu – A. Rus, N. Stevanovic, V. Screciu (Badelj ’81) – C. Mora (Mogoș ’71), Mekvabishvili, D. Matei, T. Băluță (Crețu ’71), N. Bancu – Al Hamlawi (Nsimba ’62), M. Etim (Baiaram ’61). Antrenor: Filipe Coelho