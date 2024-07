Upgrade Education: startup vizionar în educație hiper-personalizată și practică, își consolidează echipa cu Denisa Radu ca nou CMO

Upgrade Education, startup-ul românesc vizionar în educație hiper-personalizată și practică, o anunță pe Denisa Radu în funcția de Chief Marketing Officer (CMO). Denisa va contribui la dezvoltarea unor noi strategii de comunicare pentru a stimula interesul și implicarea tinerilor în pregătirea unei tranziții de succes de la educație la piața muncii.

Cu o experiență de peste 10 ani în marketing pe piața din Statele Unite, Denisa Radu va conduce inițiativele de marketing ale companiei într-un moment crucial, când numărul tinerilor inactivi, care nici nu studiază, nici nu caută un loc de muncă (Not in Employment, Education, or Training sau NEET), este alarmant de mare în Uniunea Europeană. În România, această tendință este resimțită puternic, iar noul CMO își propune să combată această problemă prin intermediul noilor sale strategii de marketing.

„Generația Z optează din ce în ce mai mult pentru statutul de NEET din lipsa unei direcții clare,” afirmă Denisa Radu. „Scopul nostru la Upgrade Education este să ghidăm tinerii spre alegeri informate despre facultatea pe care să o urmeze și apoi să-i ajutăm să-și găsească jobul dorit. Venim în întâmpinarea lor cu orientare în carieră, mentorat personalizat unu-la-unu și programe de învățare construite pentru a alinia învățarea academică cu cerințele pieței muncii dinamice. Astfel ne asigurăm că vor acumula competențele necesare și dorite de angajatori.”

După o carieră de succes în marketing cu companii de peste hotare, Denisa Radu a decis să revină pe piața din România, urmând exemplul fondatorului Upgrade Education, Tinu Bosînceanu, care și-a orientat eforturile către dezvoltarea pieței locale după ce a terminat studiile la Harvard. Ambii liderii împărtășesc dorința de a contribui la progresul educațional în România, aducând expertiza lor internațională în beneficiul tinerilor din țară.

Denisa Radu identifică principalele provocări ale campaniilor de marketing pentru a ajuta tinerii din România să intre pe piața muncii: lipsa informațiilor clare despre oportunitățile de carieră, respectiv despre beneficiile investiției timpurii în orientarea profesională și pregătirea pentru carieră, atât în rândul părinților, cât și al copiilor. În plus, dinamismul pieței muncii complică predicția competențelor necesare pe termen lung, iar adaptarea programelor la noile cerințe este esențială, dar dificilă.

Pe de altă parte, stereotipurile despre anumite cariere pot descuraja tinerii să urmeze căi profesionale potrivite lor. „Vom răspunde acestor provocări prin campanii bazate pe informare și educare. Poveștile de succes ale absolvenților programelor Upgrade Education vor fi esențiale în comunicare, iar cercetarea de piață continuă ne va ajuta să înțelegem mai bine nevoile reale ale tinerilor din România.” afirmă noul CMO. „Totodată, ne vom concentra eforturile pentru a-i ajuta să descopere perspectivele de carieră și să dezvolte competențe relevante prin desfășurarea de campanii de educare construite în jurul oferirii de resurse de învățare gratuite, de la ghiduri, la cursuri și ședințe de mentorat.”

Pe lângă expertiza în marketing, Denisa Radu aduce cu ea și o experiență academică bogată. În cei peste 10 ani petrecuți la catedră ca profesor de comunicare în cadrul universitar, noul CMO Upgrade Education a observat că nu este de ajuns să predai, ci trebuie să ghidezi tinerii în alegerea carierei potrivite.

„Generația Z valorizează autenticitatea și experiențele personale și personalizate,” explică Radu. „Ne vom axa pe marketingul care utilizează exemple reale ale elevilor noștri și vom adapta campaniile de educare pentru a oferi experiențe ajustate intereselor fiecărui tânăr din program.”

Odată cu venirea Denisei Radu, Upgrade Education planifică și o extindere a serviciilor oferite. Noul CMO va juca un rol esențial în acest proces, asigurând o aliniere strategică între echipa de marketing și obiectivele organizației.

„Din 2017 până în prezent, am mentorat peste 1000 de elevi care au fost admiși la universități din top 100 și am realizat că cel mai mare câștig al elevilor Upgrade este mentoratul unu-la-unu cu un mentor care a parcurs deja drumul dorit de elev. Dacă vrei să aplici la Harvard, vei avea un mentor care a studiat sau studiază la Harvard. Acest proces de oglindire motivează și sprijină elevii să-și atingă obiectivele.” afirmă Tinu Bosînceanu, CEO Upgrade Education.

„De aceea, a venit natural pasul de a ne extinde serviciile, de la pregătirea și mentoratul unu-la-unu pentru admiterea la facultăți de top din SUA, EU și UK, către pregătirea pentru carieră a tinerilor din România, indiferent dacă doresc să studieze în străinătate sau în țară.” a completat fondatorul.

Într-un moment global în care numărul tinerilor NEETs este în creștere, rolul educației devine critic – însă metodele clasice trebuie adaptate noilor realități. Media OECD pentru tinerii inactivi este de 9.3%, iar media Uniunii Europene este de 7.7%. În Italia, Spania și Grecia, procentele variază între 20 și 25% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani. OECD, prin proiectul „Career Readiness”, își propune să ajute tinerii să se pregătească mai bine pentru viața profesională, proiectul abordând evaluarea capacității sistemelor educaționale de a produce absolvenți care dețin cunoștințele, abilitățile și încrederea necesare pentru a reuși atât în mediul universitar, cât și în viața profesională.

Metodologia programelor de învățare oferite de Upgrade Education este fundamentată pe cercetări educaționale internaționale, aplicând cele mai bune practici din țările care sunt lideri în educație. „Programele noastre de învățare nu doar aplică strategii educaționale avansate, dar și colectează date valoroase despre nevoile tinerilor și rezultatele absolvenților Upgrade Education, validând astfel eficiența metodelor noastre.” explică Tinu Bosînceanu.

„Piața educațională se va transforma semnificativ în următorii ani, cu un accent tot mai mare pe învățare personalizată.” subliniază Radu. „Upgrade Education adresează acest fenomen și continuă să inoveze prin programe personalizate, adoptarea unor tehnologii puțin prezente în mediul academic și menținerea unei rețele puternice de mentori apropiați tinerilor, experți din diverse domenii care pot rezona cu ei. Ne vom concentra pe dezvoltarea abilităților relevante pentru piața dinamică a muncii în care tinerii vor activa.” a adăugat Denisa Radu.

Upgrade Education se poziționează ca un lider în transformarea educațională, oferind programe inovative și cea mai mare rețea de mentori pentru pregătirea tinerilor pentru carieră. Misiunea startup-ului este de a rezolva o problemă critică atât la nivel global, cât și în România: decalajul semnificativ între ceea ce oferă sistemul educațional actual și cerințele pieței muncii. Astfel, cursurile și serviciile disponibile la Upgrade Education sunt menite să pregătească tinerii pentru succesul academic și profesional.

Sub conducerea Denisei Radu, Upgrade Education își propune să redefinească standardele educaționale și profesionale pentru tinerii din România.

Articol susținut de Upgrade Education