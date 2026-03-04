VIDEO | Camerele au surprins accidentul provocat de vedeta Rapidului. Victima era pe trecerea de pietoni

Omagine de pe o cameră de luat vederi. Foto: GOLAZO.ro

GOLAZO.ro a obținut imaginile accidentului provocat de mijlocașul Rapidului, Kader Keita (25 de ani). Reporterii GOLAZO.ro au fost la locul unde s-a produs tragedia.

Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de marți, în jurul orei 05:46, așa cum a relatat anterior GOLAZO.ro, iar o femeie a ajuns în stare gravă la spital, în timp ce jucătorul a plecat de la locul accidentului.

Între timp, fotbalistul ivorian a fost reținut de poliție pentru 24 de ore.

Kader Keita a lovit o femeie în vârstă de 67 de ani la intersecția dintre str. Gherghiței și str. Zamfir Nicolae, din București.

La momentul impactului, victima se afla în traversare pe trecerea de pietoni, iar imaginile arată cum fotbalistul rapidist circula cu o viteză considerabilă.

Toate detaliile, pe GOLAZO.ro.