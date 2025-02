VIDEO Continuă protestele în Serbia și după demisia premierului. La Novi Sad, demonstranții au blocat drumuri și au ocupat podurile peste Dunăre

Zeci de mii de protestatari au blocat drumuri și au ocupat podurile peste Dunăre la Novi Sad, sâmbătă, pentru a determina guvernul să facă noi concesii, la trei luni de la tragedia care a declanșat o mișcare națională anticorupție, relatează AFP. În 1 noiembrie, acoperișul unei gări din oraș s-a prăbușit, iar 15 persoane au murit.

Demonstrația de sâmbătă este doar cea mai recentă dintr-un val de proteste masive declanșate după tragedia de la gara din Novi Sad.

The historic protest in Novi Sad has begun and is now in full swing. Vojvodina has traditionally been considered a more liberal part of Serbia, with its traditions shaped by the economically and socially advanced Austrian Empire, rather than the feudal Ottoman one. Vojvodina is… pic.twitter.com/u8kOjhoQXa