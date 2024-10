VIDEO Coreea de Nord a aruncat în aer drumurile și căile ferate de la granița cu Sudul / Armata sud-coreeană a răspuns cu focuri de avertisment

Coreea de Nord a aruncat în aer secțiunile de drum și cale ferată aflate pe teritoriul său în zona fortificatei zone de frontieră cu Sudul, a anunțat marți armata sud-coreeană, o acțiune care amplifică tensiunile în peninsula coreeană.

În jurul prânzului, unele părți nordice ale drumurilor și liniilor de cale ferată care mergeau spre Sud au fost aruncate în aer, a precizat Statul Major Întrunit sud-coreean, potrivit Reuters.

🇰🇵🇰🇷SEOUL (@CNN) — South Korean military releases new video of North Korea blowing up 2 road / railways that used to connect the Koreas.



