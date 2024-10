VIDEO Cum s-a născut „fenomenul One Direction”. Momentele de la concursul care i-a consacrat pe Liam Payne și pe colegii săi

În urmă cu 14 ani, cinci concurenți la X Factor Marea Britanie formau trupa One Direction, la îndemnul juraților emisiunii. Nu au câștigat concursul, dar a fost rampa lor pentru un succes mondial de care s-au bucurat timp de șase ani, până la destrămarea formației.

Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan și Zayn Malik au ajuns în finala The X Factor UK ca o trupă, după ce au venit la audiții individual. Nu se cunoașteau înaintea concursului, însă jurații au decis să le propună să cânte împreună, pentru a le oferi ocazia să ajungă în etapele următoare ale concursului.

Simon Cowell a fost juratul care a crezut și încurajat cel mai mult formarea trupei One Direction, deși audiția lui Liam Payne din 2010, în care a cântat „Cry me a river”, a fost, la un moment dat, favorită pentru a câștiga X Factor, notează The Guardian.

Totuși, un rol esențial în definirea One Direction l-a jucat și cântăreața Nicole Scherzinger, jurată și ea în emisiune. Într-un videoclip publicat în urmă cu doi ani, Scherzinger, Cowell și Louis Walsh apar adunați în jurul unei mese cu fotografii ale concurenților, punându-se de acord cine va avansa în competiție, scrie People.

În imagini se vede cum artista așază fotografiile lui Niall Horan, Harry Styles și Louis Tomlinson una lângă cealaltă, insistând să fie adăugat în grup și Liam Payne. Ultima piesă a „puzzleului” a fost Zayn Malik, sugerat pentru trupă de către juratul Walsh.

În finala emisiunii, băieții de la One Direction au interpretat „Your song” a lui Elton John, „Torn”, a trupei Ednaswap și au cântat, împreună cu Robbie Williams, piesa „She’s the one”.

Nu au câștigat The X Factor 2010, ajungând pe al treilea loc în finala urmărită de 17 milioane de oameni, însă concursul de talente a fost lampa de lansare a „Fenomenului One Direction”.

Viața după The X Factor

Deși nu au câștigat emisiunea, Simion Cowell nu a vrut să irosească talentul lui Liam Payne și l-a propus unei case de discuri. După nouă luni, trupa One Direction și-a lansat melodia de debut.

„What makes you beautiful” a fost prima piesă a trupei, devenind rapid un hit în anul 2012 și care le-a asigurat intrarea în industrie a băieților, scrie Heart Radio.

În vara anului următor, cântăreții au scos un documentar numit „This is us”, care ecranizează momente din spatele concertelor lor, dar și imagini cu ei în viața de zi cu zi.

În cariera lor de trupă, trupa a scos cinci albume: Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, Four și Made In The A.M.

Momentul destrămării

Zayn Malik decide în 2015 să părăsească One Direction și să se concentreze pe o carieră solo.

„Niall, Harry, Liam și Louis vor continua ca trupă și așteaptă cu nerăbdare viitoarele concerte ale turneului lor mondial și înregistrarea celui de-al cincilea album, care urmează să fie lansat mai târziu în acest an”, a fost anunțul lui Zayn de atunci, potrivit Heart Radio.

Plecarea lui Zayn a fost declanșatorul destrămării trupei. După câteva luni de la plecarea lui Malik, Liam, Niall, Harry și Louis au anunțat că One Direction va lua o pauză.

Numai că One Direction nu a mai revenit niciodată, cei patru cântăreți începându-și carierele solo în timpul pauzei.

One Direction a inspirat o adevărată manie pop: stadioane pline de fani adolescenți care țipă, fani care campau în afara hotelurilor în care erau cazați, 70 de milioane de discuri vândute și peste 100 de melodii lansate.

În vârstă de 31 de ani, Liam Payne a murit în Buenos Aires miercuri noapte, după ce a căzut de la etajul al treilea al unui hotel din Palermo, conform Reuters, care citează presa locală. Potrivit ziarelor La Nacion și Clarin, care au citat oficiali, polițiștii argentinieni au intervenit la hotel după un apel de urgență în care se vorbea despre „un bărbat agresiv care ar putea fi sub influența drogurilor și alcoolului”.