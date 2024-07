VIDEO De ce sunt atât de letale rachetele Starstreak în mâinile soldaților ucraineni

Forțele armate ale Ucrainei au anunțat marți, 23 iulie, că o nouă unitate a sa de soldați se află în Marea Britanie, militarii fiind antrenați cum să folosească una dintre cele mai eficiente arme de pe câmpul de luptă – lansatoarele portabile de rachete Starstreak, scrie The Kyiv Independent.

„Racheta Starstreak se deplasează cu o viteză de peste trei ori mai mare decât viteza sunetului și poate lovi o țintă de mai multe ori datorită celor trei proiectile asemănătoare unor săgeți”, a transmis Statul Major al Ucrainei, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Instruirea îi va ajuta pe recruții ucraineni să își apere cerul suveran de raidurile aeriene ilegale ale Rusiei”, a precizat conducerea armatei ucrainene.

Lansatoarele Starstreak nu reprezintă o noutate pe câmpul de luptă din Ucraina – acestea au fost, de fapt, printre primele arme furnizate Kievului de către Marea Britanie pentru a putea contesta superioritatea aeriană a Rusiei în război.

Încă din martie 2022, trupele britanice au fost trimise într-o locație secretă din Europa de Est pentru a instrui forțele armate ucrainene privind utilizarea acestui tip de armament.

Colonelul Graham Taylor din Marea Britanie a declarat la acea vreme că „putenicul” sistem Starstreak poate provoca daune „catastrofale”.

În aprilie 2022, un astfel de lansator ar fi fost folosit de forțele ucrainene pentru a doborî un elicopter rusesc Mi-28.

Înregistrări video cu incidentul surprind aeronava zburând la joasă înălțime cu o secundă înainte ca lovitura reușită a unei rachete să o rupă în două.

The Times is reporting that this shootdown of a Russian Mi-28 was by a British Starstreak SAM pic.twitter.com/zsQb1DkQ74

Starstreak este un sistem portabil de apărare antiaeriană (MANPAD), cu care se poate trage de pe umăr, ideal pentru prinderea în ambuscadă a avioanelor inamice de la mică distanță (până la 7 kilometri) și apoi pentru o ieșire rapidă din raza de acțiune a celorlalte avioane de vânătoare. Lansatoarele de rachete Starstreak pot fi montate pe vehicule blindate de tip Stormer.

💥 Meet the Stormer armed with Starstreak missiles and part of the 200 armoured vehicles the UK has donated to Ukraine.



🤝 Our commitment to Ukraine remains steadfast, and we will match or exceed last year’s military support in 2023.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fth5X4qw88