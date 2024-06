VIDEO Dialog între un jurnalist HotNews și un primar din București: „Cât costă biletul la metrou?” / „Nu știu, pentru că pun cardul acolo”

„Dumneavoastră mergeți cu transportul public?”, l-a întrebat jurnalista Catiușa Ivanov pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Acesta a răspuns: „Evident”. Și atunci, jurnalista l-a rugat să spună cât costă biletul la metrou.

„În fiecare zi sau din când în când”, mergeți cu transportul în comun?, a fost întrebat Ciprian Ciucu în studioul HotNews.ro. „Depinde cum am nevoie. Dar eu sunt foarte fericit pentru că eu am și metroul, mă dau jos din bloc, urc în metrou”, a spus primarul Sectorului 6.

Atunci, ziarista Catiușa Ivanov l-a rugat pe edil să spună cât costă biletul la metrou.

„Nu știu cât e biletul, pentru că pun cardul acolo. Nu am dat atenție în ultimul timp, nici la STB. La STB plătesc prin SMS. Vă arăt, dacă vreți, extrasul de cont ca să vedeți numărul de călătorii, dar nu știu cât costă, că nu m-a interesat. Nu este un preț pe care să nu mi-l permit”.

Ziarista i-a amintit lui Ciucu faptul că „la începutul mandatului ați promis că veți elibera trotuarele de mașini și veți face un oraș pentru oameni. Chiar ați fost unul dintre candidații care a militat foarte mult despre asta. Ce ați făcut?”.

„Kilometri întregi au fost eliberați în Sectorul 6 de mașini: în Drumul Taberei, Militari, în Giulești, o să ajungem și în Crângași. Deci, kilometri întregi, străzile principale, bulevarde principale au fost eliberate”, a spus primarul.

„Mai mult, școlile aveau această problemă. Deci, drumul către școală era blocat de mașini. Am eliberat, dacă au mai rămas unu, două, trei trotuare din 67 de școli, o mai fi rămas, dar am avut o politică foarte clară în acest sens”.

Și oamenii cum au reacționat?

„Oamenii sunt de două categorii. Unii spun domnule, vrem locuri de parcare inclusiv pe trotuar. Alții zic, domnule, eliberați trotuarele. Eu nu sunt omul extremelor. Eu sunt omul politicilor. Pot să am politici de toleranță zero, cum ar fi parcatul pe amenajări sau pe spațiul verde. Aici nu există niciun fel de discuție, politică de toleranță zero. Rapid, amendă ridicat mașina. Și am politicii aplicate incremental”.

„Cum am eliberat trotuarele de mașini? Prin investiții. Am venit, am civilizat zona, au trebuit să mute mașinile și după aceea au apărut stâlpișorii. Am făcut amenajări de foarte bună calitate și am crescut enorm calitatea vieții. Vă iau într-o seară să vedeți cum se bucură oamenii de spațiul public, acum, în Sectorul 6”.

Luni, HotNews.ro va publica un interviu cu primarul Ciprian Ciucu.