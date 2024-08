VIDEO Lady Gaga și Bruno Mars, duet surpriză: au lansat o baladă de dragoste

Lady Gaga și Bruno Mars în videoclipul piesei „Die with a smile” / Foto: Lady Gaga via YouTube

După mai mulți ani în care Lady Gaga și Bruno Mars nu au mai scos niciun proiect muzical, cei doi artiști au lansat vineri o baladă de dragoste împreună, „Die With a Smile”. Videoclipul melodiei este inspirat de muzica anilor ’70, scrie Hollywood Reporter.

Lady Gaga și Bruno Mars au confirmat noua colaborare doar cu câteva ore înainte de lansarea videoclipului, însă indicii și zvonuri au existat în ultimele săptămâni. Acum două zile, cântăreața a postat pe Instagram, fără vreo explicație, un filmuleț în care cântă la pian acasă, îmbrăcată într-un tricou cu chipul lui Bruno Mars.

Anterior, ei au început să se urmărească reciproc pe Instagram și să își comenteze la diferite postări.

„Terminam albumul meu în Malibu și, într-o seară, după o zi lungă, Bruno m-a rugat să vin la studioul lui să ascult ceva la care lucra. Era în jur de miezul nopții când am ajuns și am fost uimită când am auzit ce începuse să facă. Am stat toată noaptea și am terminat de scris și înregistrat piesa. Talentul lui Bruno este de nedescris. Nu există nimeni ca el”, a spus Lady Gaga, într-un comunicat.

„Să lucrez cu Gaga a fost o onoare. Este o mare personalitate și face ca această piesă să fie magică. Sunt atât de entuziasmat că toată lumea o să o asculte”, a adăugat Bruno Mars.

Lady Gaga a anunțat noua piesă pe platforma X și și-a informat fanii cu privire la viitorul ei album „LG7”.

Videoclipul filmat în stilul anilor ’70 îi arată pe cei doi artiști care își interpretează noul cântec într-un platou de televiziune. Mars poartă o pălărie de cowboy, iar Lady Gaga are părul aranjat în stilul lui Dolly Parton.

„Die With a Smile” este una dintre primele melodii lansate în ultimii ani de ambii artiști. Lady Gaga a lansat „Hold My Hand” în 2022, iar Bruno Mars a câștigat două premii Grammy pentru proiectul său cu Anderson .Paak, „Silk Sonic”, în 2022, însă ultimul lui solo a fost în 2016.