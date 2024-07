VIDEO Momentul care a provocat violențele din Leeds. Copiii, luați pe sus de poliție. Tatăl român face apel la autoritățile britanice

Un tată îndurerat ai cărui copii au fost „luați de poliție”, ceea ce a dus la revoltele violente de joi seară de pe străzile din Leeds, a făcut apel la calm, dar imploră să își primească familia înapoi, scrie vineri tabloidul britanic The Mirror. Bărbatul a precizat că familia sa este originară din România și afirmă că niciodată nu le-a făcut rău minorilor.

Vineri dimineață, familia s-a adunat în stradă, în fața unui autobuz cu etaj care fusese incendiat. Oamenii au fost avertizați să rămână în casă după ce revolta a început în zona Harehills din Leeds joi, în jurul orei locale 17:00. O mașină de poliție, cu sirenele încă în funcțiune, a fost răsturnată și atacată cu cărămizi.

Un autobuz cu etaj a fost incendiat, un localnic susținând că șoferului i s-a spus „«salvează-ți viața»” și coboară”.

Violențele au izbucnit după ce cinci copii au fost luați de asistenții sociali britanici și plasați în îngrijire. Imaginile cu intervenția poliției, când copiii au fost luați pe sus de către agenți, au fost filmate, iar apoi au ajuns în mediul online.

Vă avertizăm, imaginile au un puternic impact emoțional:

This was the spark that set off riots in Leeds last night.



Social services and police remove children from an imported family, clearly a safeguarding issue.



So the other imported families, to prove they're respectable and responsible, burn down the area. pic.twitter.com/GniNrWRLmZ — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 19, 2024

Părinții lor au fost lăsați plângând în stradă, conform tabloidului britanic.

Ministrul britanic de interne, Yvette Cooper, a condamnat „scenele și atacurile șocante” din Harehills. Ea a afirmat, într-o postare pe rețeaua de socializare X: „Sunt îngrozită de scenele șocante și atacurile asupra vehiculelor poliției și transportului public din Leeds… Tulburările de această natură nu își au locul în societatea noastră”.

Pe rețelele de socializare, imaginile surprind doi bărbați care încearcă să dea foc autobuzului, unul de la ușa laterală, iar celălalt după ce a deschis trapa în care se afla motorul. Pompierii nu au putut ajunge la fața locului decât câteva ore mai târziu, sub escorta poliției.

Two imbeciles setting fire to buses in Harehills, Leeds. They don’t even cover their faces because they don’t fear the law.@WestYorksPolice arrest them. The law needs to make an example of them. pic.twitter.com/h89SLr6DMM — Chris Rose (@ArchRose90) July 18, 2024

Compania First Bus a confirmat că unul dintre vehiculele sale a fost incendiat, iar un altul a fost prins în haos, dar a precizat că vehiculele nu aveau pasageri și că niciunul dintre șoferi nu a fost rănit.

Localnicii au afirmat vineri dimineață că violențele au izbucnit după ce serviciile sociale și poliția au luat mai mulți copii de la o familie.

Poliția din West Yorkshire a anunțat că ofițerii au îndepărtat în siguranță copiii și lucrătorii agenției sociale înainte ca violența să escaladeze în cursul serii. Un localnic a declarat pentru The Mirror: „Mă duceam la magazin când i-am văzut atacând autobuzul. O doamnă i-a spus șoferului de autobuz «Coboară din autobuz și salvează-ți viața». La început au fost doar doi sau trei care au sărit înăuntru și am încercat să îi opresc, dar apoi au sosit vreo 20 și m-am speriat. Sunt îngrijorată pentru copiii mei. Am doi copii adolescenți și sunt îngrijorată pentru ei. Lucrurile sunt tensionate pe aici. Este sfâșietor”.

Ulterior, tatăl și mama, ai căror copii, toți sub 14 ani, au fost preluați de autoritățile britanice, au făcut un apel pentru a-și recupera copiii.

Ei plângeau în timp ce au spus, pentru The Mirror, că sunt originari din România și că nu le-au făcut niciodată rău copiilor lor.

„Vă rog să îmi aduceți copiii înapoi. Îi vreau înapoi. De ce mi-au fost luați copiii? Au fost luați de lângă noi”, a afirmat tatăl.

Un prieten al familiei a afirmat că tatăl a încercat să oprească scandalul atunci când a izbucnit și că acesta „își dorește calm”.

Un localnic pe nume Paul a povestit cum a asistat la violențele „ridicole”. „Mi-e teamă că va izbucni din nou. Totul a început cu un incendiu lângă semafor. Au fost incendiate saltele, un frigider și pubele (…). Poliția a sosit în dube și a înconjurat zona, iar apoi (localnicii implicați în revoltă, n.r.) au încercat din nou să dea foc, dar s-au întors cu toții și au plecat”.

„Dar cel mai șocant a fost când au dat foc autobuzului”, a precizat Paul.

„Au început să-l atace cu cărămizi. Toată lumea a început apoi să facă la fel. De asemenea, rețelele de socializare au escaladat situația, toți făceau videoclipuri pe TikTok. Ei știau că poliția are doar câțiva oameni. Au aruncat cu coșuri de gunoi în flăcările izbucnite (după incendierea autobuzului, n.r.). Eu mă mut acum. M-am săturat”, a mai spus localnicul din Leeds.

Anterior în cursul zilei, polițiștii britanici au anunțat că ei cred că revolta a fost „instigată de o minoritate criminală care intenționează să perturbe relațiile comunitare”.

Revolta ar fi izbucnit după ce asistenții sociali ar fi încercat să ia în grijă cinci copii. Conform poliției, mulțimea a început să se adune și că s-a luat decizia de a duce atât asistenții sociali, cât și copiii „într-un loc sigur”. Cu toate acestea, situația a degenerat într-o revoltă.

Înregistrările video de pe rețelele de socializare surpind amploarea scandalului și se poate auzi că cel puțin o parte din cei implicați vorbesc limba română.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat ulterior că în incident a fost implicată o familie de români, după ce autoritățile au luat în grijă cei cinci copii.