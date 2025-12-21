VIDEO O ingineră din Germania a devenit prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu

Michaela Benthaus, care a suferit o leziune la coloana vertebrală într-un accident de mountain bike în urmă cu șapte ani, a contactat online un inginer spațial pensionat pentru a afla dacă visul ei de a deveni astronaut mai era posibil, scrie BBC.

Acesta a ajutat-o să organizeze istoricul zbor de 10 minute cu Blue Origin, compania de turism spațial fondată de Jeff Bezos.

Benthaus și alte cinci persoane au decolat sâmbătă din Texas și au ajuns la un punct situat chiar deasupra așa-numitei „frontiere” a spațiului, cunoscută sub numele de linia Kármán.

„A fost cea mai tare experiență!”, a spus ea după aterizare, într-un videoclip distribuit de Blue Origin. „Nu mi-au plăcut doar priveliștea și microgravitația, ci și urcarea. A fost atât de tare, fiecare etapă a urcării.”

Michaela (Michi) Benthaus will become the first wheelchair user to cross the Kármán line. Her story, advocacy, and passion are evident in everything she does. pic.twitter.com/HusttrnUiQ — Blue Origin (@blueorigin) December 20, 2025

Benthaus, care lucrează la Agenția Spațială Europeană, a declarat că „a înțeles cu adevărat cât de inaccesibilă este încă lumea noastră” pentru persoanele cu dizabilități, în urma accidentului pe care l-a suferit.

Hans Koenigsmann, managerul pensionat al SpaceX care a ajutat la organizarea călătoriei, a stat lângă ea pentru a oferi asistență în timpul zborului, dacă era nevoie.

„Spațiul este pentru toată lumea” a spus Blue Origin într-o postare cu un alt clip cu zborul:

Space is for everyone. pic.twitter.com/OUs4V2LURA — Blue Origin (@blueorigin) December 20, 2025

„L-am întâlnit pe Hans pentru prima dată online”, a spus Benthaus. „L-am întrebat pur și simplu: știi, ai lucrat atât de mult timp pentru SpaceX, crezi că oameni ca mine pot fi astronauți?”

Koenigsmann a spus că Benthaus „m-a inspirat să fac asta”. „Motivația ei m-a convins să fac și eu asta și să experimentez ceva ce am văzut de mult timp din exterior”, a spus el.

Costul misiunii, care este a 16-a lansare suborbitală de turism spațial efectuată de Blue Origin, nu a fost dezvăluit.

Compania a dus zeci de turiști în spațiu. În aprilie, vedeta pop Katy Perry, logodnica lui Bezos, Lauren Sánchez, și prezentatoarea CBS Gayle King s-au numărat printre cele șase femei care au fost lansate în spațiu la bordul unei rachete Blue Origin pentru un zbor care a durat aproximativ 11 minute.