VIDEO O legendă a Hollywood-ului a făcut un „film perfect” despre o legendă a înotului

Daisy Ridley într-o secvență din filmul „The Young Woman and the Sea” (Tânăra și marea), FOTO: LMK / Imago Stock and People/ Profimedia Images

„Tânăra și marea” (The Young Woman and the Sea), un film care spune povestea reală a unei legende a înotului, este descris de producătorul său Jerry Bruckheimer drept un „film perfect” pentru publicul platformei de streaming pentru care a fost creat.

Acum în vârstă de 80 de ani, Bruckheimer este o legendă a Hollywood-ului, producând de-a lungul anilor filme precum Crimson Tide, The Rock, Armageddon, Enemy of the State, Pearl Harbor, Black Hawk Down, dar și francize ca Beverly Hills Cop, Top Gun, Bad Boys, Pirates of the Caribbean și National Treasure.

Anul acesta, el a semnat ca producător 4 filme: The Ministry of Ungentlemanly Warfare noul Bad Boys: Ride or Die, Beverly Hills Cop: Axel F (în streaming pe Netflix) și The Young Woman and the Sea.

Ultimul dintre ele a fost lansat în streaming pe Disney+ în data de 19 iulie, cu puțin timp înainte de debutul Jocurilor Olimpice de la Paris, dintr-un motiv foarte simplu: lungmetrajul prezintă povestea reală a lui Trudy Ederle, prima femeie care a reuşit să traverseze înot Canalul Mânecii.

Filmul despre Ederle are o poveste interesantă. Deși are o carieră impresionantă în spate, Tânăra și marea a fost primul film produs de Jerry Bruckheimer pentru a fi lansat direct în streaming, nu pe marele ecran din cinematografe.

Filmările s-au încheiat în luna iunie a anului trecut, însă Disney s-a răzgândit în privința lansării în streaming, optând în schimb pentru o lansare limitată în cinematografe mai devreme în cursul acestui an. Decizia a fost luată după ce testele cu publicul au arătat o recepție covârșitor de pozitivă.

Recepție incredibilă din partea publicului pentru filmul „Tânăra și marea”

„E filmul cu cele mai bune rezultate la testări pe care l-am făcut vreodată, să începem cu asta. Și eu am făcut în cariera mea filme care s-au bucurat de destul succes. Deci e un lucru bun”, a declarat Bruckheimer într-un interviu acordat site-ului Digital Spy la sfârșitul lunii mai, când Tânăra și marea a avut premiera în cinematografele britanice.

„Publicul pur și simplu a iubit acest film. A fost 100% excelent pentru femei și 97% pentru bărbați, ceea ce e extraordinar când te gândești la asta. Este un film Disney perfect fiindcă este orientat înspre familie, îți poți duce copiii să îl vadă și poți ieși [din cinematograf] simțindu-te inspirat”, a declarat cineastul american, adăugând că filmul este „emoționant”.

Tânăra și marea are în prezent o rată a aprobării de 88% din partea criticilor de film pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes și de 98% din partea publicului larg.

În cele din urmă a fost lansat în streaming pe Disney+ în apropierea Jocurilor Olimpice, Bruckheimer afirmând că „ne place să spunem povești despre indivizi care s-au pierdut în timp”.

„Iar când vezi parada reală, ea a fost enorm de faimoasă în anii ’20, dar nimeni nu a mai auzit de ea o sută de ani mai târziu. Ea s-a pierdut”, a declarat producătorul american despre povestea lui Trudy Ederle.

Iar Bruckheimer a ales pentru rolul înotătoarei o actriță care nu are nevoie de prea multe prezentări după ce a fost „fața” noii trilogii Star Wars.

Daisy Ridley, protagonista filmului despre legenda înotului

„Tânăra şi marea o are în rolul principal pe Daisy Ridley în rolul desăvârşitei înotătoare născută din părinţi imigranţi în New York, în 1905. Prin sprijinul ferm al surorii sale mai mari şi al antrenorilor care o susţineau, ea a depăşit obstacolele şi ostilitatea unei societăţi patriarhale pentru a se alătura echipei olimpice de înot şi pentru a realiza o performanţă uluitore – un traseu de 21 de mile din Franţa până în Anglia”, notează descrierea oficială a Disney pentru serial.

Interpretarea actriței britanice în vârstă de 32 de ani a fost unul dintre lucrurile lăudate de specialiști în ceea ce privește noul lungmetraj al lui Bruckheimer, cunoscutul critic de film Tomris Laffly de la revista Variety scriind că „Daisy Ridley uimeşte şi îţi câştigă lacrimile în acest film frumos clasic”.

Din distribuţia filmului fac parte şi Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Christopher Eccleston şi Glenn Fleshler.

Filmul este regizat de cineastul norvegian Joachim Rønning (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, Maleficent: Mistress of Evil) şi scris de Jeff Nathanson, cunoscut pentru colaborările cu Rønning, dar și Steven Spielberg (Catch Me If You Can, The Terminal, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull).

Tânăra și marea se bazează pe cartea Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World de scriitorul american Glenn Stout.

