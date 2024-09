VIDEO Sute de femei s-au adunat în orașele din Franța în sprijinul lui Giselle Pelicot și al tuturor victimelor violurilor: „Îi mulțumim de o mie de ori pentru curajul ei enorm”

Sute de persoane, majoritatea femei, s-au adunat sâmbătă în mai multe orașe din Franța pentru a o susține pe Giselle Pelicot, femeie al cărei soț a ajuns în fața judecătorilor, acuzat că a drogat-o și a recrutat zeci de străini pentru a o viola pe parcursul a aproape zece ani, într-un caz care a șocat națiunea, relatează Reuters.

Tens of thousands of people demonstrating across France to support 70-year-old Gisele Pelicot, who has become a brave symbol for insisting on a public trial for her husband who drugged and raped her with 50 other men for a decade. French women are enraged. pic.twitter.com/y53IItLPzn