VIDEO Trupele Moscovei folosesc un nou tip de dronă pe frontul din Ucraina, susține ministrul rus al Apărării

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat vineri că dronele cu inteligență artificială joacă un rol cheie pe câmpul de luptă din Ucraina și a îndemnat la mai multă instruire a trupelor cu privire la modul de utilizare a acestora, informează Reuters.

Ministerul condus de Belousov a publicat o înregistrare video în care acesta vizitează un centru pentru tehnologii de ultimă generație pentru drone și vorbește cu operatori de vehicule aeriene fără pilot.

Un soldat i-a arătat lui Belousov o simulare cu o dronă echipată cu recunoaștere automată a imaginii cu ajutorul inteligenței artificiale care atacă o barcă mică pe un râu.

„Se fixează pe țintă și deja o capturează”, i-a spus militarul ministrului. „Chiar dacă există o pierdere a controlului, aceasta (inteligența artificială, n.r.) va dirija drona spre ea”.

