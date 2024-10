VIDEO Un băiat de nouă ani și-a călcat cu mașina din greșeală tatăl, în timp ce bărbatul îl învăța cum să dea cu spatele

Un băiat în vârstă de nouă ani și-a călcat din greșeală tatăl în timp ce acesta îl învăța cum să conducă, a anunțat poliția americană, potrivit Sky News.

Clejuan Williams, în vârstă de 36 de ani, din Toledo, Ohio, a fost transportat la spital după ce a încercat să-și învețe fiul cum să dea cu spatele, cu mașina, conform polițiștilor.

Copilul s-a urcat pe scaunul șoferului și tatăl său i-ar fi spus să apese pe una dintre pedale, dar băiatul le-a încurcat.

Înregistrarea video difuzată de postul local de știri WTVG suprinde momentul în care mașina începe să meargă cu spatele, în timp ce Williams stătea lângă portiera deschisă.

CAUGHT ON CAM: Toledo man dragged under car while teaching his 9-year-old son how to drive >> https://t.co/x4H9cwyevy pic.twitter.com/yTfFBGrvOG