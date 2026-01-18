VIDEO Un conac simbol din Argeș a ars ca o torță după un incendiu. Ce spune ISU despre cauza focului

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă seară la vila amiralului Dan Zaharia, o clădire simbol a patrimoniului istoric și arhitectural al comunei Stoenești, din județul Argeș, transmite site-ul local Epitești.

Incendiul s-a manifestat violent în interiorul vilei, care era dezafectată, și a fost stins azi-noapte, în jurul orei 02.00, după mai multe ore de intervenție a pompierilor. Potrivit ISU Argeș, nu au fost victime.

Flăcările au afectat însă serios clădirea cu valoare istorică, potrivit imaginilor publicate de martori pe rețelele sociale.

„La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără deschisă atât în interiorul construcției, cât și la acoperișul acesteia, și prezenta pericol de extindere și la anexele din vecinătate”, a transmis ISU Argeș, citat de Epitești.

În urma incendiului, au ars acoperișul și plafoanele etajului și parterului, fiind construite din grinzi din lemn.

„La sosirea colegilor noștri, aceste elemente prezentau pericol de prăbușire, ulterior căzând, motiv pentru care intervenția a fost îngreunată, iar accesul în interiorul construcției a fost limitat. Au mai ars și ușile și ferestrele construcției, alături elemente de mobilier aflate în interiorul a două dintre încăperi”, a precizat ISU Argeș.

Potrivit ISU Argeș, din primele cercetări, „cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost foc deschis în spații închise”.

Vila din comuna Stoenești a fost construită la începutul anilor ’20 de amiralul Dan Zaharia, ofițer al Marinei Române. Clădirea este considerată un monument istoric și de patrimoniu local, apreciată pentru arhitectura sa distinctă.

În perioada comunistă, vila a fost naționalizată și folosită ca tabără, iar după 1990 a revenit proprietarilor, însă nu a fost restaurată și s-a degradat în timp.