VIDEO Un incendiu a mistuit un club de noapte din Goa, India / Cel puțin 25 de oameni au murit, inclusiv turiști

Un incendiu izbucnit într-un club de noapte din populara regiune turistică indiană Goa a ucis cel puţin 25 de persoane, inclusiv patru turişti, au declarat oficialii locali, conform CNN.

Potrivit primelor informații citate de postul afiliat CNN News18, incendiul a pornit după o explozie a unei butelii de gaz în zona bucătăriei clubului, în satul Arpora, în jurul miezului nopţii de sâmbătă.

Paisprezece dintre victime ar fi fost membri ai personalului. Naţionalităţile turiştilor nu au fost încă confirmate, a declarat poliţia pentru postul indian de ştiri de limbă engleză.

Autoritățile au mai spus că șapte persoane sunt tratate pentru răni, inclusiv una cu arsuri pe 60% din suprafaţa corpului, a adăugat acesta.

Heartbreaking scenes from Goa 💔

A devastating 1 AM blaze at 'Birch by Romeo Lane' in #Arpora, 25 killed.



Families shattered, a night meant for celebration turned into tragedy.



Goa deserves answers, not just condolences.#Goa #ArporaFire pic.twitter.com/JcYAaj35Hd — India With Congress (@UWCforYouth) December 7, 2025

Unele dintre victime au murit din cauza arsurilor, iar altele au decedat prin asfixiere, a relatat News18.

Ministrul Sănătăţii din Goa, Vishwa jit Rane, a scris pe X că răniţii au fost transportaţi la Goa Medical College and Hospital şi primesc „cea mai bună îngrijire medicală posibilă”, echipele lucrând pe tot parcursul nopţii.

„Gândurile mele se îndreaptă către toţi cei care i-au pierdut pe cei dragi. Fie ca răniţii să se recupereze cât mai repede”, a spus și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi.

Presa indiană a scris că autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauza exactă a incendiului şi dacă normele de securitate la incendiu şi regulile de construcţie au fost respectate.

Primele informaţii sugerează că localul nu avea un certificat obligatoriu pentru funcționare şi a încălcat reglementările privind incendiile, a declarat duminică pentru News18 directorul Serviciilor de Pompieri şi Intervenţii de Urgenţă, Nitin Raiker.

Goa este un stat mic de pe coasta de vest a Indiei, cunoscut pentru plajele sale.

Aproximativ 5,5 milioane de turiști, dintre care 271.000 veniți din străinătate, au vizitat Goa în prima jumătate a anului, potrivit datelor guvernamentale.