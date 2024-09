Viorica Dăncilă a intrat în partidul condus de Cristian Terheș: „Nu am trădarea în sânge. Nu mi-am trădat partidul”

Fostul premier PSD Viorica Dăncilă s-a alăturat Partidului Naţional Conservator Român (PNCR) condus de europarlamentarul Cristian Terheş. Într-o conferință de presă susținută joi, Dăncilă a spus, vorbind despre ea la persoana a treia, că nu a trădat PSD și că ea a fost trădată de „oameni aflaţi azi la conducerea partidului”.

Cristian Terheş, candidatul PNCR în alegerile prezidenţiale, a spus, în conferința de presă susținută alături de Viorica Dăncilă, că vrea ca în partidul său să vină oameni „care au demonstrat că au reprezentat România aşa cum se cuvine”.

„Doamna Dăncilă ar fi, din nou, un premier extraordinar pentru România”



Întrebat dacă va exista un tandem propus de PNCR, Terheş – preşedinte şi Dăncilă – premier, Cristian Terheș a spus că nu a discutat cu aceasta și că acum lucrează împreună la programul de guvernare.

„Cred că doamna Dăncilă ar fi, din nou, un premier extraordinar pentru România. Vom avea liste complete pentru alegerile parlamentare sub sigla PNCR, motiv pentru care am demarat fuziuni cu alte partide conservatoare care se alătură acestui proiect”, a susținut Cristian Terheș, potrivit Agerpres.

Viorica Dăncilă și Cristian Terheș, la conferința de presă organizată de Partidul Național Conservator Roman (PNCR). Foto: Agerpres

El a făcut un apel către cei care sunt „credincioşi naţiunii” să se alăture acestui proiect şi a anunţat că fuziunea cu Partidele Alternativa Dreaptă (AD) şi Alianţa Renaşterea Naţională (ARN) s-a finalizat, urmând ca documentele să fie depuse, joi, la instanţă.

Viorica Dăncilă: „Viorica Dăncilă nu are trădarea în sânge”

Viorica Dăncilă, care a menţionat că nu a mai vorbit cu Liviu Dragnea din mai 2019, a spus „uşile PNCR sunt deschise pentru toate forţele politice, dar şi pentru cei care nu au mai făcut politică şi vor o schimbare pentru România”.

Referindu-se la PSD, Dăncilă a spus că nu se regăsește în acest partid cu actuala conducere și l-a acuzat pe Ciolacu că a „orchestrat” alături de Klaus Iohannis trecerea moțiunii de cenzură prin care Guvernul condus de ea a fost demis în 2019.

„Viorica Dăncilă nu are trădarea în sânge. Nu mi-am trădat partidul. Oameni aflaţi azi la conducerea partidului m-au trădat pentru a ocupa nişte posturi, nu pentru că ar vrea binele acestei ţări. Marcel Ciolacu şi Klaus Iohannis au fost cei care au creionat trecerea moţiunii de cenzură în 2019. De ce? Probabil pentru că am luptat prea mult pentru România (…). Nu am trădat PSD şi am apreciere pentru mulţi oameni din PSD, adevăraţi pesedişti care au fost daţi la o parte pentru a veni prietenii sau cei care l-au ajutat pe domnul Ciolacu să dea jos propriul guvern PSD. (…) Şi acum ţin legătura cu mulţi oameni, care au fost trecuţi în plan secund”, a adăugat fostul premier PSD.

Viorica Dăncilă, fost președinte al PSD, a fost demisă din funcția de premier în octombrie 2019, când Guvernul condus de ea a căzut prin moțiune de cenzură. Vasilica Viorica Dăncilă are 60 de ani. Avea 54 când PSD a propus-o pentru functia de premier si era europarlamentar al partidului din anul 2009. Ea a fost, din 2015, și președinte al Organizatiei Femeilor Social-Democrate.

Viorica Dăncilă s-a nascut la 16 decembrie 1963 în Rosiorii de Vede si a devenit membru al Partidului Social Democrat în anul 1996, în organizația PSD Teleorman, condusă ani la rând de Liviu Dragnea.

Viorica Dăncilă a fost profesoară la Liceul din Videle în perioada 1989 – 2009, iar ulterior inginer la OMV Petrom.

Înainte de anul 2009, cand a fost aleasă prima dată europarlamentar pe listele PSD, Viorica Dăncilă a detinut funcții atât în PSD, cat si în administrația locală – consilier local in Videle si consilier judetean in Teleorman.