Weekend trending, 21-22 septembrie: Zilele Bucureștiului sărbătorite pe Casa Poporului, plus multe festivaluri: de la cel dedicat Dâmboviței, la documentare, tatuaje sau cultură asiatică

Avem în față un weekend cu o vreme perfectă pentru a ieși din casă, cu 26 de grade și cer variabil. De asemenea, se și întâmplă multe în oraș în aceste două zile în care Bucureștiul sărbătorește împlinirea a 565 de ani. Avem multe festivaluri, locuri nou deschise în oraș, dar și multe premiere cinematografice.

Cafeaua o poți bea într-un loc care s-a viralizat pe Instagram pentru prăjiturile exagerat de fotogenice de aici. Se află în spatele Ateneului și se numește Love You Choux (Benjamin Franklin 5). Se spune că aici ar fi cel mai bun choux din oraș, iar alături de un cappuccino n-are cum să nu reprezinte cel mai bun mod de a-ți începe ziua.

Pe Calea Victoriei, la numărul 147, s-a deschis în această vară o terasă nouă: La Grande Bellezza. Înainte, aici funcționa renumitul restaurant de fine dining The Artist. Acum, pe terasa din curtea interioară s-au pus umbrele de plajă, așa cum găsești pe plajele din Italia.

De asemenea, există și meniu de mâncare, tot de inspirație italiană, cum altcumva. Îl poți consulta aici. Mai mult, în perioada 16-22 septembrie, locul se va transforma într-un Negroni Hub. Deci, dacă ți se face poftă de celebrul cocktail, acesta este locul pe care trebuie să-l vizitezi.

Un loc nou deschis în oraș și ideal pentru un brunch pentru carnivorul din tine, este Zmoke (Mendeleev 14). Aici gătesc Chef Orlando Zaharia și chef Lazăr Florian.

După cum își descriu singuri localul, acesta este „un tribut al pasiunii și al afinității noastre pentru preparatele din carne premium, pentru toți gurmanzii care nu pot rezista în fața a ceea ce noi numim mâncare pentru suflet”.

Din meniul Zmoke nu lipsesc coastele la smoker, puiul rotisat pe cărbuni de pomi fructiferi, sandvișuri apetisante, ceafa de porc gătită la smoker, dar și surprize precumroll sandwich-ul, un soi de shaorma, dar una care vine cu o nouă față a preparatului clasic; lipia va fi una originară din Turcia și este pentru prima dată când acest tip de lipie poate fi savurat și la noi în țară. De asemenea, e și singurul loc din oraș unde poți încerca pizza cu brisket afumat.

La ModelierParc (Roaba de cultură, Herăstrău) are loc sâmbătă, de la ora 14:00, un mic party în aer liber, la care muzica e asigurată de Le Popiscan, iar vinul vine de la crama Rasova. Modelier Parc este un loc de popas pentru toți cei care iubesc să se plimbe prin Herăstrău sau să petreacă o zi la iarbă verde. În weekend-uri au în meniu și burgeri și hot-dogs, iar atmosfera e asigurată în general de DJii invitați.

Și la Cozy Corks (Băcani 1) are loc în acest weekend, mai exact duminică, de la 19:00-22:00, un eveniment dedicat iubitorilor de vinuri, că doar nu degeaba se recomandă drept „cel mai mare winebar din oraș”.

Este vorba de o „lichidare” (sic!) a vinurilor de vară, pentru care se organizează trei evenimente de „All you can drink” toată luna septembrie, în fiecare duminică. Astfel, pentru 100 de lei poți să bei câte pahare dorești din selecția specială. Oferta se aplică la vinuri albe, rose, roșii și spumante, în limita stocului disponibil. Rezervările se fac la: 0730.758. 527.

Evenimente

După cum spuneam, în acest weekend avem și un eveniment dedicat Bucureștiului la împlinirea a 565 de ani. Astfel, pe 21-22 septembrie în Piața Constituției vor fi concerte, spectacole de lumini cu proiecții spectaculoase pe Palatul Parlamentului, dar și festival de street food.

Sâmbătă, senzația globală Mahmut Orhan va fi gata să preia controlul la iMapp Bucharest – Winners League, de la ora 20:00, electrizând Piața Constituției înaintea desfășurării celui mai mare concurs internațional de 3D video mapping din lume.

Prezent la festivaluri de top precum Tomorrowland sau Burning Man, ascensiunea lui Mahmut Orhan este de neoprit. Sunetul său inconfundabil și prestațiile sale magnetice continuă să-l propulseze ca unul dintre cei mai interesanți artiști din muzica electronică de azi. Va fi un show unic în care beat-urile muzicii lui Mahmut Orhan și proiecțiile video mixate live simultan pe fațada impresionantă din spatele său vor crea un spectacol multimedia deosebit.

Ajuns la a 9-a ediție, iMapp Bucharest – Winners League este atât un eveniment de referință pentru specialiștii din domeniul audiovizual, cât și o celebrare a creativității, tehnologiei și a inovației, devenind un brand al Capitalei. De la ora 21:30, participă la evenimentul care transformă orașul într-o veritabilă capitală mondială a luminii!

În parteneriat cu cinci dintre cele mai importante festivaluri internaționale ale luminii din lume, concursul prezintă publicului cei mai buni și talentați artiști din domeniu, care concurează pentru Marele Premiu iMapp Bucharest 2024, prin lucrări video 3D care explorează creativ tema ediției, LEGACY. Vezi echipele participante la concurs și festivalurile partenere.

După competiție, iMapp Bucharest – Winners League, cel mai important eveniment de video mapping din lume, și Mina Museum, primul muzeu de arte imersive din România, te invită la cea mai mare expoziție de arte vizuale de până acum, pe fațada de 23.000 de metri pătrați a Palatului Parlamentului!

Expoziția „Cei mai faimoși pictori clasici români”, o producție Mina Studios, creație și adaptare Les Ateliers Nomad, aduce în prim-plan capodoperele maeștrilor Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian și Nicolae Tonitza, reinterpretate prin animații spectaculoase.

Peste 60 de lucrări vor prinde viață într-o experiență imersivă care îmbină tradiția, patrimoniul cultural și tehnologia, fiind admirate de publicul larg într-un format modern și plin de energie! Selecția operelor de artă provine din colecțiile unor muzee naționale pe care le poți descoperi aici.

Odată cu deschiderea porților, pe 21 septembrie, începând cu ora 16:00, Piața Constituției va vibra pe ritmuri electronice, DJ CS84 invitând publicul la dans printr-un mix antrenant și dinamic. Petrecerea în aer liber va continua, de la ora 18:30, cu un set electrizant back-to-back oferit de Adrian Șaguna și Deny, cei doi DJ creând atmosfera perfectă prin ritmuri captivante, melodii groovy și un meshup de Afro, Deep și Tech-House, înainte ca Mahmut Orhan să urce pe scenă.

Partenerul Bucharest Street Food Festival, cel mai mare de acest tip din Europa, asigură, prin această ediție specială by iMapp Bucharest, din peste 50 de food truck-uri, savoarea internațională a evenimentului și bună dispoziție, într-o rețetă unică și spectaculoasă pentru un weekend memorabil.

Duminică, 22 septembrie, de la ora 20:30, bucureștenii și turiștii sunt invitați să sărbătorească orașul cu una dintre cele mai iubite trupe românești, Subcarpați.

Aceasta este cea mai mare grupare muzicală independentă din România, care s-a născut în urmă cu aproape 15 ani, la inițiativa lui Bean MC, fiind compusă dintr-un grup de prieteni mânați de pasiunea pentru muzică și folclor. Înainte de concertul lor, începând cu ora 14:00, Paul Damixie, DJ cunoscut internațional pentru remixul piesei „Hello”, va îndemna publicul îndemnând publicul să se bucure, prin muzică și ritmuri vibrante, de fiecare moment.

De la ora 16:30, Sylvio, DJ îndrăgit pentru seturile sale care poartă ascultătorii de la piese clasice electronice și până la înregistrări de nișă, condimentate cu fragmente de hituri globale remixate în manieră proprie, va transforma Piața Constituției într-un spațiu al energiei pozitive.

După ora 19:00, trupa Floare de Maidan va încălzi atmosfera la #Bucharest565, pregătind scena pentru Subcarpați și creând o experiență memorabilă pentru toți cei prezenți.

Tot în acest weekend are loc și un festival dedicat Dâmbovița – Dâmbovița Delivery 2024. Acest eveniment deschide strada și râul pe 21-22 septembrie pentru cea de-a 5-a ediție, promițând un weekend plin de activități captivante, artă și sustenabilitate pe malurile Dâmboviței.

În zona Timpuri Noi – Mihai Bravu, Splaiul Unirii va deveni pietonal, transformându-se într-un spațiu vibrant unde comunitatea bucureșteană se va putea reconecta cu râul orașului.

Un alt festival mult așteptat care va avea loc în acest weekend este DokStation Music Documentary Film Festival. Ajuns la a opta ediție, DokStation este singurul festival din țară dedicat documentarelor muzicale, iar anul acesta are loc în perioada 18-22 septembrie, în mai multe spații din București: Control Club, Apollo111, Expirat și Grădina cu Filme.

Sâmbătă, 21 septembrie, DokStation va continua cu documentare despre rockerul britanic Pete Doherty (The Libertines) și muzicianul suedez José González la Expirat, în timp ce la Grădina cu Filme sunt așteptați fanii starurilor Céline Dion și Freddie Mercury.

La Apollo111, o seară dedicată muzicii și culturii pop din anii ’90, cu documentare despre artiști reprezentativi ai perioadei: Vanilla Ice (proiecție + Q&A) și Milli Vanilli. Seara se încheie la concertul Liraz – regina electro-pop-ului persan, în premieră la București – de la ora 21, la Control Club.

Duminică, 22 septembrie, ultima zi la DokStation Music Documentary Film Festival aduce documentare despre muzicieni și momente emblematice din cultura alternativă – S/He Is Still Her/e: The Official Genesis P-Orridge Documentary (2024) și Electronic Body Movie (2024) – la Control Club, o seară dedicată muzicii jazz – The Best of the Best: Jazz from Detroit (2024) și They All Came Out to Montreux (2024) – la Apollo111, precum și un eveniment in memoriam Nicu Covaci, la Grădina cu Filme: proiecția documentarului Phoenix. Har/Jar (2022) urmată de Q&A cu regizorul Cornel Mihalache și invitații săi: Mircea Baniciu și Mircea Florian.

Programul complet îl găsești aici.

De asemenea, Asia Fest, festivalul care promovează cultura și tradițiile orientale, revine cu o nouă ediție. În perioada 20-22 septembrie, la Arena Națională din București, ai ocazia să descoperi culorile Asiei, gusturile delicioase ale preparatelor, aroma condimentelor, modele vestimentare și cântece tradiționale.

Pregătește-te pentru trei zile de spectacole cu muzică și dansuri specifice, bucătărie tradițională asiatică, ateliere, expoziții și multe surprize pentru întreaga familie! Intrarea este gratuită pentru copiii sub 7 ani, iar biletele au prețuri de 20 de lei pe zi.

Și pasionații de tatuaje au parte în acest weekend de un festival pe gustul lor. International Tattoo Convention Bucharest, ediția cu nr. 12, va avea loc la Berăria H. Aici vei putea fi martor la concerte live, tatuaje live, piercing live, spectacole de magie, momente de freak show ce vor încânta și șoca în egală măsură, impresionantele suspendări, spectacolele de circ și aerial, precum și concursurile de tatuaje ce vor electriza atmosfera! Aici, ai posibilitatea de a te tatua la unii dintre cei mai buni artiști. Prețul unui bilet este de 60 de lei / zi.

Un alt eveniment interesant ce are loc în weekend, pe 21 septembrie, este dezbaterea Despre responsabilitate și implicare în educație, care-și propune să răspundă la întrebări precum „Cum se ajunge la o societate educată și cum se formează comunități bune? Care este rolul profesioniștilor, al ONG-urilor și a mediului de business în educarea și formarea noilor generații? Poate exista „binele” izolat de restul societății?”.

Răspunsurile vor fi date de Andreea Esca (om de televiziune și radio), Oana Moraru (consultant în educație, fondatoare a Școlii Helikon), Valeriu Nicolae (jurnalist, fondator al Asociației Casă Bună), Șerban Radu (co-fondator Cărtureșți). Se întâmplă la 11:00 la Cărturești Carusel și LIVE pe Facebook Cărturești.

Tot pe 21 septembrie are loc și Marșul pentru Drepturile Animalelor. Se întâmplă la ora 16:00 de la Piața Universității (la statui).

„Anul acesta, la marș, dorim să ne unim vocile pentru scopul comun de a ajuta animalele și de a lupta pentru drepturile lor. Doar împreună, doar prin solidaritate, vom putea transmite un mesaj puternic autorităților și putem deveni vocea animalelor, solicitând ceea ce ele nu pot exprima singure: libertate, respect, protecție, drepturi, legi mai bune (…) Totodată, am lansat o scrisoare deschisă cu cele mai urgente 10 cerințe pentru animale în țara noastră”, scriu organizatorii.

Teatru

Spectacolul „Ochii mamei”, dramatizare după romanul „Vara în care mama a avut ochii verzi”, de Tatiana Țîbuleac, se joacă la Centrul de Teatru Educațional Replika (Str. Lânăriei 93 – 95) pe 21 septembrie, de la ora 20:00.

Acesta explorează relația dintre un fiu și mama sa, pe parcursul ultimelor luni din viața acesteia. Boala mamei și așteptarea morții declanșează un flux neașteptat de amintiri reprimate, cuvinte nespuse și revelații transformatoare. Împreună, cei doi trăiesc o viață întreagă înghesuită într-o singură vară.

Pentru prima dată, Aleksy își privește mama drept în ochi. Cu furie și cu tandrețe, Aleksy își privește mama și descoperă firele invizibile care ne leagă, în moduri nebănuite, de cei care nu mai sunt alături de noi. Vara în care mama a avut ochii verzi nu s-a terminat niciodată.

Tot sâmbătă, la Excelsior se joacă „Pterodactili”, o piesă regizată de Radu Iacoban.

„E vorba de o comedie dementă despre oameni certați cu propriile identități. Textul, care pare scris de un fiu obraznic al lui Ionesco, e plin de clișee care curg atât de natural, încât te trezești întrebându-te dacă ce vezi e o comedie sau un cringefest. La fel ca în viață, personajele vorbesc între ele, dar nu se ascultă niciodată, și tot la fel ca în viață, se ascund în citadela minții lor, își creează proiecții sau rămân blocate în trecut, refuzând cu încăpățânare să vadă realitatea imediată. Spectacolul nu e nici comedie spumoasă, nici comedioară, e o poveste grotescă de familie. Ce legatură are asta cu pterodactilii din titlu? Ne-am dori foarte mult să vă lămurim, dar…”, scrie Radu Iacoban.

Prețul unui bilet este de 50-65 lei.

Filme

Pe marile ecrane avem mai multe filme noi care se pot vedea în acest weekend. „Unde merg elefanții” este o poveste de iubire și prietenie între trei personaje aflate într-un moment greu al existenței lor. A lui Leni, o fetiță bolnavă, dar în același timp plină de viață.

A lui Marcel, un tânăr cu tendințe sinucigașe fără niciun motiv sau cu toate motivele din lume. Și a Magdei, o mamă care încearcă să uite că viața este îngrozitoare. „Unde merg elefanții” este o pseudomelodrama, un film puzzle pe care spectatorii sunt invitați să-l descifreze. Și este o comedie. Sau aproape o comedie.

„Să moară Vincent” spune povestea unui bărbat atacat din senin de mai multe ori și fără motiv de oameni care încearcă să-l omoare. Existența lui este dacă peste cap, iar atunci când fenomenul se agravează, el nu mai are de ales: trebuie să fugă și să-și schimbe modul de viață. Filmul a fost selectat în Semaine de la Critique la Festivalul de Film de la Cannes din 2023.

În „Dincolo de granițe” vedem cum Lia, o profesoară ieșită la pensie, a făcut promisiunea de a-și găsi nepoata demult pierdută Tekla. Căutarea o aduce în Istanbul, un oraș frumos care pare a fi plin de conexiuni și posibilități. Acolo îl întâlnește pe Evrim, un avocat care luptă pentru drepturile trans, iar Tekla pare a fi mai aproape ca niciodată.

Animația „Transformers Unu” este povestea neștiută a originii lui Optimus Prime și Megatron, mai bine cunoscuți drept dușmani înverșunați, dar care odată au fost prieteni legați ca frați care au schimbat soarta Cybertronului pentru totdeauna.

„Never Let Go”, un horror cu Halle Berry, spune povestea unei familii bântuite de ani de zile de un spirit malefic. Siguranța lor și a refugiului pe care și l-au creat se năruie după ce unul dintre copii pune la îndoială existența spiritului.