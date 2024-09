Weekend trending în București, 14-15 septembrie: cel mai mare eveniment dedicat pasionaților de filme, seriale și cosplay, festival cu Lara Fabian și Jessie J și sărbătoarea veganilor

E primul weekend după multă vreme cu temperaturi maxime de 20-22 grade, care ne împing să scoatem de la naftalină hainele mai groase, mai ales dacă vrem să rămânem în oraș după lăsarea întunericului. Avem și de această dată festivaluri interesante, concerte, dar și locuri interesante, nou deschise.

Deși este deschisă de trei ani, am aflat de curând de Boteca13 (Boteanu 3), o cafenea de specialitate care a pornit de la o idee pe care au avut-o cei doi proprietari, Bogdan și Anca, în timpul unei călătorii în Paris.

„Patiserie pariziană, grădină în jungla urbană, Boteca13 își asumă numele de cafenea de specialitate lucrând îndeaproape cu prajituri locali, precum Madison Coffee Roasters, în încercarea de a aduce noi arome fiecăruia dintre noi”, își descriu localul cei doi.

De fapt, cei trei ani se împlinesc fix pe 14 septembrie și se sărbătoresc cu un eveniment cu DJ set și expoziție foto, care începe de la 18:00 și ține până pe la 22:00. ​Așadar, cafeaua de specialitate o poți bea aici cu încredere.

Un loc nou apărut în oraș este Gluten Glory (Copilului 20A), care și-a deschis porțile pe la jumătatea lui iulie. Este locul ideal dacă erai în căutarea unei brutării artizanale care pune accentul pe ingrediente de calitate, a unei cafenele de specialitate și a unui local în care poți să iei un brunch bun (pe 15 septembrie se va servi primul mic dejun de aici).

Responsabili cu pregătirea pâinii cu maia și a celorlalte produse de panificație sunt doi francezi, iar cafeaua este pregătită de cei de la Zissou Coffee Shop.

Dacă preferi o plimbare pe Calea Victoriei, poți să mergi să încerci cea mai bună gogoașă din oraș, la Berliner Donuts care s-au mutat de ceva vreme pe Matei Millo 5.

Ești așteptat aici cu aceleași gogoși care au făcut senzație încă de la lansare, plus noi arome, ciocolată artizanală de la Boem Atelier și cafea de specialitate de la Nomonym Coffee Roastery. De asemenea, designul noului loc este semnat de arhitecții de la Muro Muro.

Un alt loc care s-a deschis recent în București este și Little New York (Bărăției 33). Dragoș Mihăilă l-a testat deja și a scris despre el pe b365.ro.

„Little New York abordează conceptul de Diner american, cu milkshakeuri, meatballs sub, mac ‘n’ cheese, pulled pork, burgeri și altele. Meniul e relativ scurt, prețurile sunt medii spre mari (voi argumenta), iar în spatele tejghelei sunt 3 băieți (cel puțin acum): unu’ la plite și doi pe sală”, povestește Dragoș despre noul local de tip diner american, un concept rar întâlnit la noi în oraș.

Evenimente

De vineri și până duminică, la Arena Națională are loc Comic Con, cel mai mare eveniment dedicat pasionaților de filme, seriale, jocuri video, cosplay sau benzi desenate din Europa Centrală și de Est. La această ediție vor fi prezenți mai mulți actori de la Hollywood, printre care și Royce Pierreson, cunoscut publicului pentru rolul magului Istredd din seria „The Witcher”, dezvoltată de Netflix.

Acesta se alătură lui Jamie Campbell Bower („Stranger Things”, „Harry Potter”, „Twilight saga”), Mark Sheppard („Supernatural”), Greg Austin („Hunters”), Clinton Liberty („House of the Dragon”) și Toby Sebastian („Game of Thrones”). Biletele dar și mai multe informații și noutăți de ultimă oră despre Comic Con sunt disponibile pe www.comic-con.ro. Prețul biletelor pe zile este de 60-80 de lei.

Tot în intervalul 13-15 septembrie, în partea cealaltă a orașului, la Romexpo, are loc Unforgettable Festival. În line up se regăsesc artiștii: Lara Fabian, Jessie J, Al Bano și Romina Power, Gheorghe Zamfir, Havasi, Julien Dassin, Gipsy Kings, Garou, Daniel Lavoie, Chiara di Bari, Laura Bretan, Montserrat Marti Caballe, Elena Mosuc, Sorin Francu sub bagheta maeștrilor dirijori: Daniel Jinga, Giora Linenberg, Alterisio Paoletti, alături de Orchestra Operei Naționale București.

În afară de acest mix inedit de artiști, la festivalul de la Romexpo vor exista și trei zone gastronomice – franțuzească, britanică și italienească. Prețul unui bilet este de 331 lei, dar pot fi achiziționate și bilete de o zi.

Pe 13 septembrie la Palatul Parlamentului, pe Calea 13 Septembrie, se dă startul unui alt festival de 3 zile, cu muzică, distracție, divertisment, sport și multe alte lucruri atractive.

Este vorba despre RoVegan Festival, evenimentul care se adresează comunității vegane, vegetarienilor, curioșilor și iubitorilor de produse handmade. Biletele au prețuri cuprinse între 174 lei / 3 zile sau 73 de lei / zi. Programul pe zile îl găsești pe roveganfestival.ro.

În ceea ce privește concertele, pe 14 septembrie, de la ora 20:00, poți merge în Grădina Urbană a Palatului Bragadiru pentru un show al trupei Alex & The Fat Penguins.

Recunoscuți pentru piesele energice, multe din ele cu influențe autentice românești, dar și pentru mesajele care ating zone sociale și de protest la adresa establishment-ului, cei patru membri ai trupei mențin direcția și pregătesc deja al treilea material discografic, după „Cardiosonic” și „Negru Unicorn”. Un bilet costă 85 lei.

Tot sâmbătă, pe 14 septembrie, Vița de Vie va susține un concert senzațional în Quantic. Au bas, au tobă mare și au și o tolbă de talent, practic 3 ingrediente care să te convingă să îi asculți live. Vița de Vie e una dintre formatiile de rock pe care nu ai cum să nu o iubești și să o respecți pentru profesionalismul cu care activează. Un bilet costă 100 lei.

Duminică, la Hard Rock Cafe, de la ora 21:00, are loc un concert al artistei Mira. Cu o prezență puternică pe platformele online, Mira își ține aproape urmăritorii prin experimentarea continuă a diverselor forme de conținut.

De la debutul său în trupa Anonim și până la succesul său solo, colaborările sale cu artiști precum Skizzo Skillz, Corina și DJ Project au fost întotdeauna apreciate de fani. Hiturile sale, precum „Fete din Balcani”, „Inima nebună” și „Uit de tine”, au fost imediat adoptate de public și au strâns milioane de vizualizări pe YouTube.

Însă MIRA nu se oprește aici – ea și-a extins influența și în afara granițelor țării. În 2024 a lansat prima piesă în limba spaniolă – „DURO”, continuând succesul pieselor „Come with me”, „Strawberry Heart” și „Bad Booty”. Un bilet costă 100 de lei.

Teatru & film

Dacă ai chef de o piesă de teatru în acest weekend, la TNB se joacă „Perplex”, o farsă trepidantă și provocatoare, o punere în scenă a piesei lui Marius von Mayenburg care te lasă… perplex.

Un cuplu tocmai s-a întors acasă din vacanță, dar înainte de a începe să despacheteze realizează că în apartamentul lor ceva nu este cum ar trebui să fie. De unde a apărut noua plantă în ghiveci? De ce nu se mai aprinde lumina? De ce este gunoi sub canapea? Și, de fapt, chiar este apartamentul lor?

Un al doilea cuplu, care trebuia să ude plantele cât timp prietenii lor se aflau în vacanță, se comportă ca și cum ei ar fi adevărații proprietari și îi dau pe ușă afară. Situația devine din ce în ce mai perplexă… Realitatea pare să scape printre degete… „PERPLEX” se joacă sâmbătă, 14 septembrie, de la 19:00, la Sala Atelier, iar un bilet costă 50 de lei.

Pe marile ecrane urcă în acest weekend mai multe filme noi, dintre care menționăm două românești și două de la Hollywood.

„Ca fetele” este o comedie ușoară în care Cela și Rosana sunt alături de prietena lor, Silvia, după decesul soțului acesteia despre care află că o înșela de trei ani.

Această veste marchează începutul unor aventuri cu accente comice, care aduc împreună și vindecă în moduri neașteptate destinele a șapte personaje aflate în căutarea iubirii și a acceptării de sine. În film joacă Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Marian Râlea, Cătălin Cățoiu, Aura Călărașu, dar și Alina Eremia.

„Ext. Mașină. Noapte” este al doilea film românesc ce urcă pe marile ecrane în weekend. O echipă de producție se chinuie să pună pe picioare un film de gen care să rupă gura târgului – twisturi șocante, filmări într-o zonă izolată din munți, actori mulți și faimoși, o haită de lupi, efecte speciale complexe și multe cascadorii periculoase.

Pe măsură ce filmarea propriu-zisă se apropie, nimic nu iese cum ar trebui: regizorul umblă pe coclauri, maestrul cascador a spălat putina, starleta cu sute de mii de urmăritori pe Instagram face turul Europei, iar actorii principali par căzuți în butoiul cu melancolie și încep să caute sensul vieții. În film joacă Rodica Lazăr, Dorian Boguță, Șerban Pavlu, Andi Vasluianu.

„Kinds of Kindness” este noul film al regizorului Yorgos Lanthimos, câștigător al Premiului Oscar și un obișnuit al Festivalului de la Cannes.

În această nouă producție bizară ni se propun trei povești jucate de aceiași actori – un bărbat încearcă să-și recapete controlul asupra propriei vieți, un polițist este alarmat de faptul că soția sa, care dispăruse pe mare, s-a întors și acum pare o cu totul altă persoană, iar o femeie este hotărâtă să dea de urma unei persoane cu o abilitate specială în stare să devină un extraordinar lider spiritual.

„Speak No Evil” este un thriller înfricoșător, cu James McAvoy în rolul principal. Când o familie americană este invitată să petreacă weekendul la idilica proprietate de la țară a unei fermecătoare familii britanice, cu care s-au împrietenit în vacanța din Italia, ceea ce începe ca o vacanță de vis se transformă curând într-un coșmar psihologic.