Weekend trending în București, 5-6 octombrie: Street Delivery, Joker 2 și protest pentru sancționarea mai dură a tăierii ilegale a copacilor, galerii deschise toată noaptea și ceaune încinse pe terasă

Octombrie se anunță a fi o lună cu multe evenimente în oraș, iar acest weekend este un mic preview pentru ce va urma în următoarele. Pe unele terase se încing ceaunele, galeriile fac noapte albă, avem și târg dedicat recoltei, salon auto, protest pentru protejarea spațiilor verzi, dar și unul dintre cele mai populare festivaluri dedicate recâștigării spațiului public pentru pietoni.

Vremea pare a ține cu cei care nu vor să petreacă prea mult timp în casă, pentru că vor fi 28-22 de grade, cu ceva nori pe cer și un pic de ploaie între cele două zile de weekend. Iată ce avem în meniu pentru 5-6 octombrie.

Cafeaua de specialitate o poți bea la The Brewprint (Dorobanți 202), care și-a deschis porțile recent. Aici te vei scufunda într-un ambient confortabil, unde te vei bucura de o ceașcă de cafea single origin perfect preparată. De asemenea, e posibil să te întâlnești aici și cu Alina Eremia, care este unul dintre proprietari. Mai nou, în fața au amenajat și o mică terasă.

Celebrul și îndrăgitul MOM s-a mutat pe Regina Elisabeta 28, iar acum este ceva mai spațios și cu o mică terasă. Pentru cei care nu-l cunosc de pe vremea când era pe strada Franceză, MOM e un proiect gastronomic a cărui identitate a fost creată în jurul conceptului de „energie feminină”, iar din echipă fac parte Toni Godeanu (Mà, WeDine, și Centocittà), Răzvan Buruiană, Claudia Becea și Andrei Vintilă.

Preparatele din meniu sunt inspirate din bucătăria mediteraneană, dar reinterpretate, bineînțeles. Mulți dintre cei care au trecut pe aici laudă burgerul din meniu. Este cu siguranță unul dintre locurile cool și interesante care merită încercate.

La începutul lunii iunie, pe strada Plantelor 48, s-a deschis un nou restaurant care i-a entuziasmat pe mulți dintre pasionații de gastronomie. Este vorba despre Mosafir, un local care și-a propus să îmbine bistronomia cu bucătăria românească, cu twist-uri creative din bucătăriile internaționale și comfort food.

O garanție în plus a calității și a faptului că acesta va deveni rapid un loc în care cu greu vei găsi loc la masă este faptul că oamenii care l-au gândit și pus pe picioare sunt Gabriel Alexe (Bucătăria.localfood) și Marius Bugi (Ginoteca). În meniu au preparate de sezon, cum ar fi minunata ciorbă de afumătură cu tarhon, dar și Obor’s Dog, un preparat emblematic Mosafir, care a cucerit gusturile clienților și care revine într-o variantă nouă, adaptată sezonului.

La J’ai Bistrot (Calea Griviței 55) toamna își intră ușor-ușor în drepturi, așa încât reîncep și ei seria evenimentelor culinare în grădină. „Pentru noi, luna octombrie înseamnă an de an ceaune cu mâncăruri delicioase în grădină. Pe 6 octombrie încingem încă de dimineață focul cu lemne și pe la prânz pregătim ceaunele. Meniul arată cam așa: Pastramă de oaie cu mămăligă, mujdei și murături – 65 lei, supă cremă de dovleac – 20 lei, plăcintă de dovleac – 22 lei, must – 12 lei”, anunță cei de la J’ai Bistrot.

Evenimente

E bine de știut că în acest weekend era planificat și Micul de Aur, dar el s-a amânat pentru weekendul viitor.

Însă, se va desfășura a 19-a ediție a Street Delivery, dedicată Generației Z, ai cărei membri sunt invitați să curatorieze evenimentul, să aleagă artiștii prezenți pe scene, pe pereți și printre oamenii care doresc să-i întâlnească pe stradă & să-și înscrie propriile idei pentru un oraș mai bun.

Așadar, încă o dată Street Delivery, Gen deschide strada Arthur Verona din București pentru trei zile (4-5-6 octombrie) exclusiv pietonilor, eliminând mașinile dintr-un spațiu urban care ar merita să fie permanent pietonal.

Street Delivery este o platformă care aduce împreună inițiative civice, concepte urbane creative, artă stradală performativă și creează împreună cu participanții un eveniment-manifest pentru spațiul public din București și alte zece orașe din România.

Încă din 2006, Street Delivery redă străzile locuitorilor orașului pentru a se bucura de ele la pas, nu din ambuteiaje, față în față, nu bară la bară. De reamintit că în fiecare an Street Delivery pietonalizează temporar străzi-cheie din orașele României și le mobilează cu idei care pot transforma, fie și pentru câteva zile, aglomerări urbane în spații gândite și proiectate pentru oameni, nu doar pentru mașinile lor.

Accesul este liber, gratuit și recomandat tuturor celor care își iubesc orașul. Detalii despre programul evenimentelor care vor avea loc aici găsești pe pagina Street Delivery.

De asemenea, în acest weekend avem și Noaptea Albă a Galeriilor. Asta înseamnă că între 4-6 octombrie foarte multe galerii de artă din oraș vor fi deschise toată noaptea. Le găsești pe cele care participă la ediția din acest an aici.

Un alt festival cool și care se lungește dincolo de acest weekend este Animest. Ediția a 19-a va avea loc între 4 – 13 octombrie și propune redescoperirea orașului. De ce iubim orașul? Ce ne încântă, incită și entuziasmează la viața urbană? Sau, din contră, ce nu ne place, ne sufocă, obosește, limitează? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care tema celei de-a 19-a ediții a Festivalului Animest le propune spre explorare publicului, printr-un vast program de proiecții, evenimente speciale, întâlniri cu invitați din întreaga lume și programe dedicate artiștilor.

După ce ultima ediție a înregistrat peste 15.000 spectatori în fața ecranelor, Festivalul Internațional de Film de Animație revine pe marile ecrane din București între 4 – 13 octombrie. Începând de azi se pot achiziționa, de pe platforma Eventbook, abonamentele Animest.19: Ten Stops și Full Trip. Abonamentele Full Trip Pass, care garantează o experiență completă de festival, asigurând acces nelimitat la toate proiecțiile, concertele și evenimentele speciale din programul ediției, sunt disponibile într-un număr limitat de 50. Detalii abonamente.

Detalii despre program găsești aici.

Cei în căutarea de un târg al recoltei sunt rugați să-și îndrepte pașii către Toamna Horticolă Bucureșteană 2024, ce va avea loc în Campusul Agronomie-Herăstrău al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, B-dul. Mărăști Nr. 59, în perioada 3-6 octombrie.

„Anul acesta sărbătorim cu mândrie recoltele bogate ale toamnei, într-un cadru ce aduce împreună studenți, cercetători, fermieri și toți cei pasionați de horticultură. Vă veți putea delecta cu struguri de masă deosebiți și fructe exotice cultivate în România, precum asimina, jujube și kiwi. În plus, veți avea ocazia să explorați standurile de degustare unde vă așteaptă arome îmbietoare – fructe, legume, must, sucuri naturale, înghețată, vin de Pietroasa și multe alte delicii de sezon”, scriu organizatorii.

Pasionații de mașini au parte în acest weekend de Salonul auto, ce a început pe 1 și durează până pe 6 octombrie la Pavilionul B2 al Romexpo și zona exterioară adiacentă. La SAB 2024 vei avea ocazia să admirați cele mai noi modele de mașini, premiere naționale, tehnologii de ultimă oră și peste 600 de branduri din domeniul echipamentelor, pieselor și serviciilor din domeniul auto pe o suprafață expozițională de peste 35.000 mp.

Pasionații de motorsport sunt așteptați cu drifturi și demonstrații auto efectuate de cei mai talentați piloți din România, exerciții tactice și antrenamente, simulatoare auto și concursuri pline de adrenalină. În pauza dintre vizionări, iubitorii de motor sport sunt așteptați la Street Food Park, o zonă de relaxare special dedicată în cadrul SAB 2024, unde pot încerca cele mai delicioase preparate ale bucătăriei stradale.

Cei care caută o activitate inedită cu cei mici, pot să meargă la „Desenează-ți colțul preferat din muzeu MNAC”. Acesta este un atelier DIY care are loc sâmbătă, 5 octombrie și duminică, 6 octombrie, pe toată durata programului de vizitare, 11:00-18:30.

Se va desfășura la etajul 4, în spațiul dedicat copiilor din cafenea. Participarea la acest atelier se face în baza biletului de intrare în muzeu (8 lei pentru elevi și intrare gratuită pentru preșcolari) și nu necesită rezervare în avans. Biletul poate fi achiziționat la intrarea în muzeu sau online, aici. Muzeul este localizat în aripa din spate a Palatului Parlamentului. Intrarea se face prin Calea 13 Septembrie, intrarea E1 (poarta B3).

În weekend are loc și un protest pentru mărirea amenzilor date pentru tăierile ilegale de copaci din București. Se întâmplă în fața sediului PNL din București, duminică 6 octombrie la ora 12.

„Organizăm acest protest deoarece membrii PNL din Consiliul General al Municipiului București au blocat în mod sistemic mărirea amenzilor pentru defrișarea copacilor, care astăzi este la 25 de lei / arbore”, scriu organizatorii. Grupul civic Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure şi aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure luptă pentru salvarea unuia dintre cele mai mari spații verzi din oraș, 12 hectare din parcul IOR (ca idee, Parcul Cișmigiu are aproape 16 hectare), care în ultimii 2 ani a fost incendia de peste 30 de ori. De asemenea, aici au fost tăiați sute de copaci, iar amenzile date au fost ridicole.

În ceea ce privește concertele, sâmbătă avem „Un ceas de cântec” cu Maria Răducanu la Teatrul de Arta. Prețul unui bilet este de 75 de lei.

Tot sâmbătă are loc și ziua a 6-a din QFest la Quantic. Vor cânta trupele Crimena, E-Force, Asphyx. Un bilet costă 110 lei. Trupa Asphyx este cunoscută publicului metal de aproape 25 de ani, fiind considerată cel mai valoros grup death metal olandez după Pestilence și unul dintre puținii susținători ai metalului extrem, în forma sa pură. Având în componență muzicieni desăvârșiți cu experiențe vaste și în alte trupe reprezentative ale metalului extrem, Asphyx demonstrează că death metalul înseamnă atitudine, iar greutatea muzicii dă tonul.

Trio-ul powerhouse din Istanbul 𝙇𝘼𝙇𝘼𝙇𝘼𝙍 și pionierii sonici din Kinshasa 𝙆𝙊𝙆𝙊𝙆𝙊! se întâlnesc pe scenă pentru o seară specială în București, pe 5 octombrie la Control Club. Show-ul face parte dintr-o serie de evenimente care marchează cea de-a 16-a aniversare a Control Club. După ce au incendiat scenele europene cu lansarea primului lor LP în 2022, 𝙇𝙖𝙡𝙖𝙡𝙖𝙧 revin cu „En Kötü Iyi Olur”, un album care le reflectă imaginea: edgy, independent, politic și extrem de eficient. Un bilet costa 95 de lei.

Duminică, 6 octombrie, trupa Clouds va susține un concert la Expirat Halele. Este primul concert acasă în noul line-up și singurul de anul ăsta de la noi din țară. Clouds este un proiect muzical creat în Marea Britanie de românul Daniel Neagoe.

Albumul de debut al trupei Clouds este intitulat „Doliu” și a fost lansat în 2014. Trupa cântă atmospheric doom metal, un stil muzical care combină riff-uri grele și lente cu o atmosferă dramatică, romantică și melancolică. Un bilet costa 80 lei.

Teatru&film

„Tea and Milk” este o piesă scrisă și jucată de Edith Alibec și se pune în scenă la POINT sâmbătă, de la ora 20:00. Sinopsisul sună astfel: „Încearcă să își construiască o viață în Londra. Se întoarce acasă pentru reuniunea de 10 ani de la liceu. Toți foștii colegi vorbesc despre investiții, căsătorii și copii. Ea se ascunde într-un colț și speră că nimeni nu o s-o întrebe nimic. Piesa lui Edith Alibec și a Danei Paraschiv celebrează curajul de a eșua (și de a râde) în viață atunci când te simți dezorientat – într-o altă țară, în compania greșită sau când pur și simplu simți că ai fost lăsat în urmă.” Un bilet costă 60 de lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice avem una singură care va acapara toate marile ecrane și care va fi cu siguranță unul dintre filmele anului: „Joker: Delir în doi”. De la cunoscutul producător, scenarist și regizor Todd Phillips vine „Joker: Delir în doi”, cea mai așteptată continuare a marelui câștigător la Oscar „Joker”, din 4 octombrie în exclusivitate pe marile ecrane din țară. Mult anticipata lansare îl readuce în rolul principal pe Joaquin Phoenix în dubla impostază – Arthur Fleck/Joker – care i-a adus premiul Oscar, alături de complexa artistă Lady Gaga și ea câștigătoare de Oscar.

„Joker: Delir în Doi” îl găsește pe Arthur Fleck instituționalizat în Arkham, unde așteaptă să fie judecat pentru crimele comise ca Joker. În timp ce orbitează între cele două personalități ale sale, Arthur își întâlnește marea lui iubire și descoperă muzica, aflată mereu în interiorul său. Lee Quinzel (Lady Gaga) îi va testa limitele și simțurile. Din distribuția filmului mai fac parte Brendan Gleeson, Catherine Keener și Zazie Beetz care își reia rolul din prima parte.