Zelenski anunță o întâlnire cu Trump „în viitorul apropiat”. „Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că a convenit asupra unei întâlniri cu omologul său american, Donald Trump, „în viitorul apropiat”, după săptămâni de eforturi diplomatice intensificate pentru a pune capăt războiului dintre țara sa și Rusia, scriu Reuters și AFP.
„Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump, în viitorul apropiat. Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
Conform lui Zelenski, stabilirea întâlnirii a venit după ce Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei în cadrul discuţiilor de pace prin care se caută o modalitate de a pune capăt războiului început de Rusia acum aproape patru ani, i-a relatat despre ultimele sale contacte cu reprezentanții părții americane.
Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025
Președintele ucrainean a dezvăluit miercuri noua versiune a planului american care vizează încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina, negociat de câteva săptămâni între Washington și Kiev.
Acest text prevede înghețarea frontului pe liniile actuale, fără a oferi însă o soluție imediată la problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia, care în prezent cotrolează peste 19% din teritoriul ucrainean.
Spre deosebire de versiunea originală a acestui document, redactată de americani, noua versiune a planului lasă deoparte două cerințe majore ale Moscovei: retragerea forțelor ucrainene din teritoriile Donbasului aflate încă sub controlul Kievului și un angajament juridic obligatoriu al Ucrainei de a nu adera la NATO.
Din acest motiv, un acord al Moscovei cu privire la această nouă versiune pare improbabil. Întrebat miercuri despre acest subiect, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a indicat că Moscova este în curs de „formulare a poziției sale” și a refuzat să comenteze detaliile.
Joi, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a spus că progresele către sfârșitul războiului sunt „lente, dar constante”.