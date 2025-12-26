Zelenski anunță o întâlnire cu Trump „în viitorul apropiat”. „Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”

Președintele SUA, Donald Trump (dreapta), privește în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski (stânga) îi arată documente în timpul întâlnirii bilaterale din marja summitului NATO de la Haga, Țările de Jos, pe 25 iunie 2025. FOTO: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că a convenit asupra unei întâlniri cu omologul său american, Donald Trump, „în viitorul apropiat”, după săptămâni de eforturi diplomatice intensificate pentru a pune capăt războiului dintre țara sa și Rusia, scriu Reuters și AFP.

„Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump, în viitorul apropiat. Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Conform lui Zelenski, stabilirea întâlnirii a venit după ce Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei în cadrul discuţiilor de pace prin care se caută o modalitate de a pune capăt războiului început de Rusia acum aproape patru ani, i-a relatat despre ultimele sale contacte cu reprezentanții părții americane.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

Președintele ucrainean a dezvăluit miercuri noua versiune a planului american care vizează încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina, negociat de câteva săptămâni între Washington și Kiev.

Acest text prevede înghețarea frontului pe liniile actuale, fără a oferi însă o soluție imediată la problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia, care în prezent cotrolează peste 19% din teritoriul ucrainean.

Spre deosebire de versiunea originală a acestui document, redactată de americani, noua versiune a planului lasă deoparte două cerințe majore ale Moscovei: retragerea forțelor ucrainene din teritoriile Donbasului aflate încă sub controlul Kievului și un angajament juridic obligatoriu al Ucrainei de a nu adera la NATO.

Din acest motiv, un acord al Moscovei cu privire la această nouă versiune pare improbabil. Întrebat miercuri despre acest subiect, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a indicat că Moscova este în curs de „formulare a poziției sale” și a refuzat să comenteze detaliile.

Joi, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a spus că progresele către sfârșitul războiului sunt „lente, dar constante”.