Zelenski anunță o nouă rundă de discuții Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi. Când au loc

O nouă rundă de discuții trilaterale, mediate de SUA, între Ucraina și Rusia va avea loc la Abu Dhabi săptămâna viitoare, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters.

„Echipa noastră de negociatori tocmai a prezentat un raport. Datele pentru următoarele întâlniri trilaterale au fost stabilite: 4 și 5 februarie la Abu Dhabi”, a anunțat Zelenski, pe X.

„Ucraina este pregătită pentru o discuție de fond și suntem interesați să ne asigurăm că rezultatul ne va apropia de un sfârșit real și demn al războiului”, a adăugat Zelenski.

Prima rundă de negocieri în acest format privind războiul din Ucraina s-a desfășurat pe 23 și 24 ianuarie 2026, în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Oficialii ucraineni au descris discuțiile ca fiind „constructive”, dar fără să se ajungă la un acord final.

Problema controlului asupra teritoriilor ocupate, în special Donbas, a rămas punctul cel mai dificil. Rusia a susținut că nu va accepta un acord care nu îi conferă control asupra acestor regiuni, în timp ce Ucraina a respins concesiile teritoriale.