Zelenski, furios după atacul cu bombă KAB asupra internatului din Kursk, imputat rușilor: „Au ucis sirieni în același mod”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat bombardamentul, atribuit forțelor ruse, asupra unui internat din regiunea Kursk, comparând atacul cu războaiele rusești din Cecenia, Siria și Ucraina, scrie duminică The Kyiv Independent.

Reacția liderului de la Kiev a venit după ce armata ucraineană a raportat un atac aerian rusesc asupra unui centru rezidențial din orașul Sudja din părțile regiunii ruse Kursk aflate sub contrul trupelor ucrainene, efectuat sâmbătă, 1 februarie. Atacul a ucis cel puțin patru persoane și a rănit grav alte patru.

„Acesta este modul în care Rusia a purtat războiul împotriva Ceceniei cu decenii în urmă”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat sâmbătă seară pe rețeaua de socializare X.

„Au ucis sirieni în același mod. Bombele rusești distrug case ucrainene în același mod. Și chiar împotriva propriilor civili, armata rusă folosește tactici similare”, a susținut președintele ucrainean.

Clădirea școlară vizată, care servea drept internat, găzduia în principal locuitori în vârstă. Peste 80 de persoane au fost evacuate din clădire în urma atacului.

Armata ucraineană a afirmat că Rusia a lansat o bombă ghidată aeriană KAB asupra clădirii, despre care afirmă că a fost vizată anterior de forțele ruse într-un atac pe data de 11 ianuarie.

Ulterior în cursul zilei de sâmbătă, Ministerul rus al Apărării a acuzat Ucraina de bombardamentul asupra internatului din Kursk.

Oleksii Dmitrașkivski, purtătorul de cuvânt al comandamentului ucrainean din regiune, a declarat că „95 de persoane sunt blocate sub dărâmături”, iar echipele de salvatori fac tot posibilul pentru a-i extrage pe supraviețuitori.

„Rușii știau că în clădire se aflau în principal civili – localnici, inclusiv femei și copii. Se face tot ce este posibil pentru a salva supraviețuitorii”, a transmis Statul Major ucrainean, potrivit agențiilor AFP și Agerpres.

Forțele aeriene ucrainene au publicat capturi de ecran din sistemul Virage Tablet, care pretind că arată traiectoria bombei rusești. Sistemul este un program software automatizat pe care armata ucraineană îl folosește pentru a urmări amenințările aeriene.

„Acesta este un stat lipsit de civilizație”, a mai scris Zelenski. „Și acesta este un rău care nu se va opri de la sine”, a adăugat el.

This is how Russia wages war—Sudzha, Kursk region, Russian territory, a boarding school with civilians preparing to evacuate. A Russian aerial bomb. They destroyed the building even though dozens of civilians were there.



This is how Russia waged war against Chechnya decades ago.… pic.twitter.com/MG4MVhcumS