Zelenski îl propune pe Denis Șmîhal pentru un nou portofoliu în guvernul ucrainean

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indicat sâmbătă că intenționează să-l numească pe ministrul Apărării, Denis Șmîhal, pe care speră să-l înlocuiască, în funcția de ministru al Energiei, într-o remaniere a cabinetului care necesită încă aprobarea parlamentului, relatează France Presse și Agerpres.

„M-am întâlnit cu Denis Șmîhal. Îi sunt recunoscător pentru munca sa metodică la Ministerul Apărării și pentru consolidarea proceselor de asigurare a protecției statului nostru. Acest tip de abordare sistematică este exact ceea ce are nevoie sectorul energetic ucrainean în acest moment”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.

Vineri, Zelenski a indicat că vrea să-l înlocuiască pe Șmîhal cu Mihailo Fedorov, actualul ministru al Transformării Digitale.

Potrivit lui Zelenski, schimbarea urmărește eficientizarea conducerii apărării într-un context în care Ucraina se confruntă cu provocări majore de securitate și are nevoie de o coordonare mai strânsă între tehnologie, apărare și administrația de stat.

Anterior, președintele Ucrainei l-a numit pe directorul Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării (GUR), Kiril Budanov, în funcția de șef al cancelariei prezidențiale.

Conducerea serviciului de informații militare a fost preluată de Oleg Ivașcenko, care era șeful serviciului de informații externe.