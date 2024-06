Actorul care l-a jucat pe Kramer în „Seinfeld” vorbește după 18 ani despre incidentul care i-a distrus cariera

Actorul și comediantul american Michael Richards, cunoscut pentru interpretarea rolului lui Cosmo Kramer în cele 9 sezoane ale serialului „Seinfeld”, a vorbit după 18 ani despre incidentul care i-a ruinat cariera și l-a făcut să se retragă din lumina reflectoarelor, relatează Variety.

Richards, acum în vârstă de 74 de ani, a căzut în dizgrația Hollywood-ului după un incident care a avut loc pe 17 noiembrie 2006 la sala de spectacole The Laugh Factory din Los Angeles. El și-a pierdut atunci cumpătul în timpul unui spectacol de stand-up comedy, lansându-se pe scenă într-o tiradă rasistă la adresa unui grup de spectatori hispanici și afro-americani care l-a agasat și a vociferat în timpul reprezentației sale.

„Cu 50 de ani în urmă v-am fi avut cu capul în jos cu o furcă în fundurile voastre nenorocite. Poți vorbi, poți vorbi, ești curajos acum, nenorocitule. Aruncați-l afară. E un negru! E un negru! Un negru, uite-l pe negru”, a spus el, printre altele, folosind cuvântul rasist „n****r”.

Incidentul a rămas necunoscut timp de mai multe zile până când site-ul TMZ a publicat o filmare cu acesta, obținută de la una dintre persoanele care au fost la spectacol.

Michael Richards a dispărut aproape complet după incidentul din 2006

Jerry Seinfeld i-a luat imediat apărarea lui Richards și l-a invitat să explice într-o intervenție prin videocall în emisiunea The Late Show cu David Letterman ce s-a întâmplat.

„Ca eu să fiu la un club de comedie și să-mi pierd cumpătul și să spun aceste porcării, îmi pare rău, îmi pare profund rău. Nu sunt un rasist, asta e atât de nebunesc la toată situația”, a spus el.

Deși succesul uriaș de care s-a bucurat Seinfeld la nivel internațional a făcut din Richards unul dintre cei mai cunoscuți actori americani, cariera sa nu și-a mai revenit niciodată de atunci. După incident el a mai jucat într-un singur serial, comedia de tip „sitcom” Kirstie, anulată însă după doar un sezon în 2014, și un film, Faith, Hope & Love, o comedie romantică cu buget redus apărută în 2019.

El a mai apărut în trei episoade ale serialului Curb Your Enthusiasm al lui Larry David, scenaristul și producătorul Seinfeld pentru majoritatea sezoanelor, și a fost invitat de Jerry Seinfeld în 2012 să vorbească în Comedians in Cars Getting Coffee, o emisiune talk-show creată și găzduită de acesta.

În afară de foștii săi colegi însă puține persoane de la Hollywood au mai dorit să lucreze cu el.

Actorul din „Seinfeld” spune că i-a părut rău imediat după incident

„Mi-a părut imediat rău, în momentul în care am spus acele lucruri pe scenă”, a declarat el acum pentru revista People în primul interviu în care vorbește pe larg despre incidentul din 2006.

„Nu caut o revenire”, a subliniat el în condițiile în care apariția sa recentă la premiera filmului Unfrosted i-a făcut pe unii să speculeze că ar putea încerca o relansare a carierei sale. Unfrosted este un film de comedie produs de Jerry Seinfeld pentru Netflix.

Reflectând asupra momentului ce a avut loc cu 18 ani în urmă, Richards spune acum că „furia mea era atotcuprinzătoare și a erupt puternic și rapid”.

„Furia este o forță redutabilă. Dar s-a întâmplat. În loc să fug de ea, m-am aruncat în introspecție și am încercat să învăț din ea. Nu a fost ușor”, afirmă actorul și comediantul în vârstă de 74 de ani.

El spune că unele persoane l-au îndemnat atunci să facă „damage control” pentru a limita repercusiunile asupra carierei sale. „Însă, la cum am văzut eu lucrurile, furia era înăuntrul meu”, spune el.

Richards, dezvăluire surprinzătoare despre faima adusă de „Seinfeld”

Richards mai spune că a petrecut ultimii 18 ani într-o „analiză profundă”. „Era cazul să îmi dau seama de unde venea toată acea furie”, a explicat acesta, adăugând că și-a dat seama că în mare parte ea se datorează propriilor sale insecurități.

Richards a fost crescut de o mamă singură care a vrut inițial să apeleze la o întrerupere de sarcină dar ele erau ilegale și periculoase în SUA la momentul respectiv.

„Cumva nu m-am putut conecta la bucuria de a fi un artist”, afirmă el despre anii în care a jucat în Seinfeld și că de acolo au pornit majoritatea problemelor.

„Am spus nu la oferta de a primi o stea pe Hollywood Walk of Fame. Am simțit că nu merit. Am spus de două ori nu la găzduirea Saturday Night Live fiindcă simțeam că nu sunt suficient de bun. Nu am fost niciodată mulțumit cu adevărat de interpretarea mea din Seinfeld. Faima mi-a exacerbat nesiguranța”, afirmă Michael Richards.

Actorul spune că s-a axat pe viața sa privată

El și-a cerut din nou iertare pentru incidentul din 2006, spunând că nu are nicio scuză pentru ceea ce s-a întâmplat.

„Nu sunt rasist. Nu am nimic împotriva persoanelor de culoare. Bărbatul care mi-a zis că nu sunt amuzant tocmai spusese ceea ce eu îmi ziceam mie însumi de ceva timp. M-am simțit doborât. Am vrut ca și el să se simtă la fel”, a mai explicat Richards.

Vorbind despre viața sa de acum, el spune că se concentrează pe a învăța despre sine și a se vindeca alături de soția sa, actrița Beth Skipp, cu care formează un cuplu din 2002 și cu care s-a căsătorit în 2013. Cei doi au împreună un fiu, Antonio, în vârstă de 13 ani.