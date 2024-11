Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, după ce i s-a cerut demisia în scandalul promovării lui Călin Georgescu pe TikTok: „Nu răspund în niciun fel”

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan (PSD), a afirmat miercuri seară că este nemulțumit de cum au reacționat reprezentanții rețelei de socializare TikTok, după decizia Biroului Electoral Central conform căreia postările candiatului independent Călin Georgescu trebuiau să fie date șterse de pe aplicație din cauză că nu conțineau codul de mandatar, cerut de lege, dar a precizat că nu se consideră în niciun fel vinovat de activitatea instituțiilor românești și că nu intenționează să își dea demisia, așa cum i-a solicitat vicepreședintele CNA, Valentin-Alexandru Jucan.

„Am reclamat în continuare acest lucru pe toate canalele existente: de la Autoritatea Electorală Permanentă (…) până la reacție din partea noastră”, a declarat Bogdan Ivan, într-o intervenție prin telefon, la o emisiune de la Digi24.

Minsitrului i s-a atras atenția că i se cere demisia din partea unui oficial al CNA. „Acel oficial CNA de care faceți discuție, împreună cu CNA și cu alte șapte instituții din România, sunt responsabili de implementarea acestei legislații europene, fiecare pe segmentul ei de activitate. Ne-am întâlnit de nenumărate ori, împreună cu toți colegii mei. S-au autosesizat o parte din roluri pe acest subiect și a fost un efort colectiv, prin care fiecare a încercat să își facă treaba pe segmentul lui. Nu răspund în niciun fel (acestei cereri de a demisiona, n.r.), fiecare om poate să ceară orice”, a spus Ivan.

„Deci nu credeți că aveți vreun motiv să vă dați demisia, considerați că ați făcut tot ce ținea de dumneavoastră?”, a întrebat moderatorul Claudiu Pândaru.

„În condițiile în care atribuțiile pe care le-am avut, conform legii, le-am exercitat la maxim, nu pot să răspund eu în dreptul atribuțiilor altor instituții”, a răspuns ministrul.

„Care instituții sunt abilitate în relația cu TikTok, domnule Ivan?”, a insistat jurnalistul.

„Care să stabilească foarte clar dacă s-a încălcat sau nu legea. Cei responsabili de implementarea de Digital Services Act (DSA, n.r.) sunt cei de la Comisia Europeană, ANCOM-ul din datele pe care le am a făcut reclamații la Comisia Europeană pe aceste subiecte, iar mai departe, pe același principiu ca și acum două spătămâni: dacă sunt situații în care s-a constatat, în contextul deschiderii unor acțiuni penale, in rem sau în altă formă, și sunt constatate încălcări ale legii, cei responsabili vor plăti. Dacă mă întrebați pe mine, modul, atitudinea de raportarea a TikTok față de autoritățile din România a fost una defectuoasă și sunt total nemulțumit de modul în care au reacționat la solicitările din partea instituțiilor statului”, a precizat Bogdan Ivan.

Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin-Alexandru Jucan, i-a cerut mai devreme în cursul zilei de miercuri demisia lui Bogdan Ivan, pe fondul scandalului provocat de promovarea masivă de care a avut parte candidatul independent Călin Georgescu pe rețeaua de socializare TikTok, în timpul campaniei electorale.

„Motivul: În cadrul discuției avute astăzi cu Comisia Europeană, TikTok, ANCOM și AEP am aflat cu uimire că domnul ministru a fost la Dublin, în data de 3 octombrie, la sediul TikTok pentru a discuta despre pregătirea alegerilor prezidențiale și parlamentare. A plecat fără să informeze autoritățile relevante în organizarea alegerilor”, a arătat vicepreședintele CNA, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Nu știm ce mandat a avut și care au fost rezultatele. Nu au fost comunicate”, a mai motivat Jucan.

Comisia Europeană a confirmat că a primit solicitarea CNA de lansare a unei anchete cu privire la TikTok, cu referire la campania lui Călin Georgescu, și spune că dacă suspectează o încălcare a prevederilor, în special privind transparența algoritmilor și riscurile sistemice, va deschide proceduri, potrivit Reuters.

Consiliul Național al Audiovizualului din România a cerut marți Comisiei Europene să investigheze rolul jucat de TikTok în scrutin, din cauza a ceea ce a spus că sunt „suspiciuni de manipulare a opiniei publice”.

„Sunt probleme sistemice pe care orice platformă trebuie să le combată şi să vedem ce a făcut TikTok în acest sens. Toate aceste platforme trebuie să raporteze Comisiei Europene măsurile pe care le iau ca să combată aceste riscuri sistemice. În acest moment, consider că avem un risc sistemic în ceea ce priveşte publicitatea politică, în condiţiile în care TikTok şi-a asumat că nu face publicitate politică şi v-aş ruga ca în această sesizare să avem în vedere decizia BEC de interzicere a materialelor domnului Călin Georgescu. În plus, dacă am putea să luăm legătura cu cei de la Expert Forum, pentru că ei au făcut nişte analize pe care am vrea să le ataşăm dacă şi dânşii sunt de acord”, a spus Monica Gubernat, președinta CNA.

Valentin-Alexandru Jucan a spus marți că el crede că algoritmii platformei au amplificat materialul favorabil unui singur candidat și că nu are transparență cu privire la cine sponsorizează conținutul electoral.

Tot miercuri, Pavel Popescu, vicepreședinte al ANCOM, autoritatea de reglementare în telecomunicații, a cerut suspendarea platformei TikTok pe teritoriul României începând de pe 28 noiembrie pânǎ la finalizarea anchetei instituțiilor statului cu privire la manipularea procesului electoral, după ce Călin Georgescu a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale cu ajutorul unei puternice campanii pe această platformă de socializare.

Potrivit lui Pavel Popescu, mii de conturi au lucrat, cu finanțare externă, pentru promovarea lui Călin Georgescu cu ajutorul algoritmilor TikTok, iar compania nu a luat nicio măsură și a ignorat cu desăvârșire sesizările autorităților române.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a transmis marți că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a trimis notificări către TikTok semnalând diverse nereguli legate de conţinutul ilegal distribuit şi a solicitat acesteia luarea măsurilor necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a campaniei electorale din România, însă reprezentanţii platformei nu au acţionat cu celeritate la solicitarea autorităţii române.

Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 28 noiembrie 2024, începând cu ora 14:00, la Palatul Cotroceni, pentru a analiza posibilele riscuri la adresa securității naționale generate de acțiunile unor actori cibernetici statali și non-statali asupra unor infrastructuri IT&C, suport pentru procesul electoral.