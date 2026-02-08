Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele, în timp ce furtunile fac ravagii. Liderul extremei drepte a cerut amânarea scrutinului

Portughezii sunt așteptați duminică sî meargă la urne pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în ciuda problemelor provocate de furtunile devastoare din ultima vreme care au provocat inundații în multe zone din Peninsula Iberică, relatează Politico.

Peste 7.000 de persoane au fost evacuate în Spania și Portugalia de la începutul lunii februarie, iar cel puțin două persoane au murit în urma ploilor torențiale și inundațiilor care au lovit cele două țări.

Portugalia a declarat starea de urgență în 69 din cele 308 municipalități, iar liderul de extremă dreapta André Ventura, candidatul clasat pe locul al doilea în turul decisiv, a cerut amânarea scrutinului din cauza problemelor provocate de vremea rea.

„Nu este nici nedrept, nici disproporționat să spunem că o mare parte a țării se află într-o stare de calamitate, că ne confruntăm cu un nivel extrem de ridicat al nevoilor și că nu suntem capabili să organizăm alegeri în acest context”, a declarat el.

Scrutinul va avea loc conform planificării, au anunțat autoritățile

Președintele în exercițiu, Marcelo Rebelo de Sousa, a insistat vineri că amânarea alegerilor la nivel național ar încălca legea, iar autoritatea electorală a declarat că votul va avea loc conform planului.

„Starea de urgență, alertele meteorologice sau situațiile nefavorabile generale nu constituie în sine un motiv suficient pentru a amâna votul într-un oraș sau o regiune”, au precizat reprezentanții autorității electorale.

Candidatul de stânga moderată António José Seguro, care a câștigat primul tur al alegerilor pe 18 ianuarie, a apreciat că o prezență scăzută la vot ar putea fi în avantajul lui Ventura.

„Oamenii îmi spun în continuu că am câștigat deja această cursă, dar nu este așa”, a declarat el vineri, adăugând că adversarul său are „multe motive să promoveze demobilizarea electorală a poporului portughez”.

Seguro a obținut 31% din voturi în scrutinul de luna trecută, în timp ce Ventura s-a clasat pe locul al doilea, cu 23,5%. Rezultatul relativ strâns a dus la al doilea tur de scrutin din ultimii patruzeci de ani în alegerile prezidențiale din Portugalia și a crescut miza pentru votul final, în care prezența la urne pare să fie crucială.

Apel pentru evitarea „unui coșmar”

Pentru a „evita să se trezească într-un coșmar”, Seguro a făcut apel „la portughezii care au drept de vot să voteze duminică”, adăugând că „crede în bunul simț al portughezilor, care știu că țara trebuie să continue”.

Seguro a prezentat alegerile de duminică ca un moment important de a împiedica extrema dreaptă să ajungă la putere.

O serie de personalități de centru-dreapta, și-au exprimat sprijinul pentru Seguro. inclusiv primarul Lisabonei, Carlos Moedas.

Mii de alegători au semnat, de asemenea, o scrisoare deschisă de sprijin pentru Seguro, lansată de un grup de personalități publice care se declară „nesocialiste”.

Ce arată un sondaj recent

Un sondaj de opinie realizat de Universitatea Católica îl dădea săptămâna aceasta pe Seguro câștigător detașat, cu 67% din voturi, față de 33% pentru Ventura. Dacă această previziune se va confirma, victoria lui Seguro ar fi cea mai mare victorie prezidențială de la Revoluția Garoafelor din 1974, când Portugalia a răsturnat regimul autoritar.

Pocentul de 33% prognozat pentru Ventura ar fi, de asemenea, cel mai bun rezultat obținut vreodată de Chega într-o alegere națională în Portugalia.

O parte semnificativă a succesului Chega este atribuită reacției negative a opiniei publice față de politicile de migrație ale Portugaliei. În ultimii cinci ani, țara a cunoscut o creștere masivă a imigrației, numărul rezidenților născuți în străinătate dublându-se la peste 1 milion, sau aproximativ 10% din populație.

Ventura a scris, vineri, pe X că Portugalia nu are nevoie de „mai mulți imigranți din India sau Bangladesh; ceea ce avem nevoie este să ne plătim mai bine propriii cetățeni și să-i punem la muncă pe cei care nu vor să lucreze”.