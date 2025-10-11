Anunț major: Qatarul va avea o bază aeriană în SUA / Reacție furioasă a unei aliate a lui Trump: „Nu aș fi crezut niciodată”

Statele Unite și Qatarul au semnat un acord pentru ca Doha să poată construi o unitate care să găzduiască avioane de luptă F-15 și piloți pe o bază aeriană din Idaho, a anunțat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit AFP.

Anunțul a venit la puțin timp după ce președintele Trump a semnat un decret prin care promite să apere acest stat din Golf împotriva atacurilor, în urma loviturilor aeriene israeliene care au vizat liderul Hamas din Doha.

„Semnăm un acord privind construirea unei baze aeriene emirateze pe baza aeriană Mountain Home din Idaho”, a declarat Hegseth la Pentagon, alături de ministrul apărării qatarez, șeicul Saoud bin Abdulrahman Al Thani.

Baza va găzdui avioane F-15 ale Qatarului

Această bază „va găzdui un contingent de avioane F-15 qatareze și piloți pentru a consolida antrenamentul nostru comun”, a subliniat el.

Baza aeriană Mountain Home găzduiește în prezent o escadrilă de avioane de vânătoare din Singapore, potrivit site-ului său web.

Hegseth a mulțumit, de asemenea, Qatarului pentru „rolul considerabil” pe care l-a jucat în calitate de mediator în negocierile care au dus la un acord între Israel și Hamas, precum și pentru ajutorul acordat în eliberarea unui cetățean american din Afganistan.

Ministrul qatarez a salutat „parteneriatul solid și durabil” și „relațiile strânse în domeniul apărării” dintre cele două țări.

Baza aeriană Al Udeid din Qatar este cea mai mare instalație militară a americanilo din Orientul Mijlociu. Relațiile strânse dintre Trump și liderii din Qatar au stârnit întrebări, în special din cauza cadoului oferit președintelui american, un Boeing 747 destinat să fie folosit ca avion prezidențial.

Reacție furioasă a unei aliate a lui Trump

Deși acest proiect de instalare a Qatarului în Idaho pare să fi fost în pregătire încă din mandatul democratului Joe Biden, acordul a stârnit îngrijorări, în special din partea Laurei Loomer, o figură a extremei drepte americane, în general aliată cu Trump.

„Nu aș fi crezut niciodată că republicanii vor oferi musulmanilor din Qatar, care finanțează terorismul, o BAZĂ MILITARĂ pe teritoriul american pentru ca aceștia să poată asasina americani”, a scris ea pe X.

„Qatarul nu va avea propria bază în Statele Unite, nici nimic asemănător unei baze. Noi controlăm baza existentă, așa cum facem cu toți partenerii noștri”, a afirmat pe aceeași rețea Hegseth.