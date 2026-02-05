Anunțul negociatorului-șef al Kievului după noua rundă de negocieri de la Abu Dhabi

Delegația ucraineană condusă de Rustem Umerov, la negocierile de la Abu Dhabi. FOTO: TASS / ddp USA / Profimedia

Noi convorbiri între ruși, ucraineni și americani sunt prevăzute să aibă loc „în săptămânile următoare’”, a anunțat joi negociatorul-șef al Kievului, după discuții „constructive” la Abu Dhabi care au dus la un nou schimb de prizonieri, informează AFP.

„Delegațiile au convenit să-și informeze capitalele și să continue convorbirile trilaterale în săptămânile următoare”, a scris Rustem Umerov, într-un mesaj publicat pe Telegram.

El a precizat că discuțiile s-au referit în special „la metodele de a pune în aplicare o încetare a focului”, conform Agerpres.

În acest context, notează AFP, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat pentru „rezultate mai rapide” în aceste negocieri „care nu sunt simple” și în care principalul punct de blocaj este, potrivit lui, chestiunea teritoriilor.

Pentagonul a anunțat cu acest prilej că dialogul militar cu Moscova va fi reluat, după „progrese productive și constructive” în discuțiile de la Abu Dhabi, la care au participat emisarul american Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner.

„Menținerea dialogului între armate este un factor important pentru stabilitate și pace în lume, care nu pot fi atinse decât prin forță, și oferă un mijloc de a crește transparența și de a favoriza dezescaladarea”, a precizat Comandamentul european al forțelor americane într-un comunicat