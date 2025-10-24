Aproape 2 milioane € adjudecări în Licitațiile de artă de Toamnă ale Artmark din România, Bulgaria și Croația

Artmark prezintă un nou bilanț de excepție, ca urmare a finalizării celor mai importante licitații de artă de sezon din țările în care activează: România, Croația și Bulgaria. În total, Licitațiile de Toamnă, listând artiștii locali, de patrimoniu ori contemporani consacrați, au cumulat aproape 2 milioane de Euro. Organizate la Zagreb (8 octombrie), Sofia (16 octombrie) și București (21 octombrie) au totalizat o creștere de 16,4% față de cifrele estivale, reconfirmând poziția Artmark drept cel mai activ operator de licitații de artă din regiune. Aceste rezultate confirmă dinamismul și emergența piețelor de artă din Europa de Sud-Est.

În România, Licitația de Toamnă desfășurată la Palatul Cesianu-Racoviță în data de 21 octombrie a atins un total de peste 1,1 milioane de euro, cu o rată de adjudecare de aproape 80%. Starul serii a fost pictorul Ion Țuculescu, ale cărui trei lucrări au fost vândute cumulat pentru 250.000 de euro. În prim-plan s-a aflat compoziția „Cei care se plimbă”, adjudecată pentru 120.000 de euro – al doilea cel mai mare preț înregistrat pentru Țuculescu (după recordul de 140.000 de euro stabilit în 2021, cu „Noaptea orașului”).

Seara a adus și alte momente notabile: s-a depășit recordul precedent pentru gravură al lui Theodor Aman, cu lucrarea „Înjugatul boilor”, care a fost adjudecată cu 5.000 de Euro; pictorul Octav Băncilă a surprins prin ascensiunea spectaculoasă a două lucrări, „Micuța țărăncuță” și „Cireșe” (care au pornit de la 1.500, respectiv 1.800 de Euro, și s-au adjudecat cu 9.500, respectiv 14.000 de Euro, etalând cel mai mare număr de pași de licitație); iar Constantin Piliuță s-a apropiat de propriul record, pictura „Vine primăvara” fiind vândută pentru 15.000 de Euro (recordul artistului, 16.000 de Euro, a fost stabilit tot în primăvara acestui an, cu pictura „Flori de primăvară”).

Licitația de Toamnă din Bulgaria a stabilit un nou record absolut pentru această piață: vânzări totale de peste 440.000 de Euro, o dublare a valorilor de pornire și o rată de adjudecare ce depășește 90%.

Vedeta serii a fost Nikola Tanev, cu lucrarea „Curte la Karlovo”, vândută pentru 26.000 de Euro – a doua cea mai mare adjudecare a operelor artistului (după „Strada Gurko din Veliko Tarnovo”, vândută tot la Artmark, în 2024, pentru 35.000 de Euro).

Alte momente remarcabile au fost obținute de Bencho Obreshkov („Fată cu porumbel” – 22.000 de Euro), Jaroslav Veshin („Arhiducele Franz Ferdinand la vânătoare” – 15.000 de Euro), Dimitar Kirov („Natură statică în verde” – 14.500 de Euro) și Genko Genkov („Portretul actriței Luna Davidova” – 11.000 de Euro). De asemenea, Stoyan Tsanev, Ivan Vukadinov și Georgi Chapkanov au stabilit noi recorduri de artist, confirmând creșterea rapidă a valorilor pe piața de artă bulgară. Evenimentul a atras peste 150 de participanți activi, iar 80 de pasionați ai artelor plastice și-au îmbogățit colecțiile cu opere remarcabile.

Și la Zagreb, Artmark a marcat o seară a recordurilor și a entuziasmului colecționarilor în Licitația de Toamnă. Evenimentul a totalizat 325.000 de Euro, cu o rată de adjudecare de aproximativ 60%, confirmând creșterea treptată a pieței croate, prin extinderea bazei de cumpărători.

Cel mai spectaculos moment al serii a fost adjudecarea capodoperei „Spălătoresele (La izvor)”, de Omer Mujadžić, pentru 42.500 de euro, la aproape dublul estimării inițiale. Vânzarea l-a propulsat pe artist în topul celor 10 cei mai bine vânduți artiști croați.

Alte rezultate importante: „Peisaj ploios” de Ljubo Ivančić (25.000 de Euro), „Ciobanul admirând priveliștea” de Menci Clement Crnčić (27.000 de Euro), iar sculptura centenară în gips „Sf. Ioan Botezătorul”, semnată Ivan Meštrović, a fost adjudecată pentru 18.000 de Euro. Aproape 100 de ofertanți au participat fizic la seara de licitație, iar segmentul caritabil al evenimentului a atins la rândul său o rată de vânzare de 95%, pentru Asociația UNUO, dedicată educației copiilor și tinerilor cu dizabilități.

Cu rezultate bune și în creștere în regiune, Artmark își reconfirmă poziția de lider al pieței de artă din Europa de Sud-Est, operând o platformă de vânzare profesionistă, în continuă extindere internațională, dedicată promovării și conservării valorilor culturale.

Articol susţinut de A10 by Artmark