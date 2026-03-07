Cum va fi vremea de 8 martie în București și în țară

Românii se vor bucura de o zi de 8 Martie neobișnuit de caldă, cu temperaturi ce vor atinge 17 grade Celsius în anumite regiuni, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În perioada duminică, 8 martie, ora 9.00 – luni, 9 martie, ora 9.00, valorile termice vor fi comparabile cu ziua de sâmbătă, când au fost prognozate maxime cuprinse între 7 și 15-16 grade Celsius la nivelul întregii țări.

Astfel, duminică, de Ziua Femeii, atmosfera de primăvară va continua, cu temperaturi ce se vor situa în general între 7 și 17 grade. Cele minime se vor situa între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade în sudul Banatului.

În sud și sud-est, cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiformă sau ceață, local în prima parte a zilei și din nou noaptea. În restul țării cerul va fi mai mult senin.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare mai ales noaptea în sudul Banatului, cu viteze la rafală în general de 50…55 km/h.

Cum va fi vremea în Capitală

În Capitală, ziua de 8 martie va debuta cu o atmosferă răcoroasă, temperaturile minime situându-se între -1 și 1 grad.

Deși dimineața există o probabilitate ridicată de ceață sau nori joși, pe parcursul zilei cerul va deveni variabil, iar temperatura maximă va urca până la aproximativ 12-14 grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat.