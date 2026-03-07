FOTO / VIDEO Monument ridicat lângă Lugoj în memoria celor 7 suporteri PAOK Salonic decedați în accident

Peste 100 de suporteri ai echipelor Politehnica Timişoara şi ai PAOK Salonic s-au întâlnit sâmbătă, lângă Lugoj, județul Timiș, în memoria celor 7 suporteri greci care au murit în ianuarie într-un grav accident rutier. Împreună au adus flori şi coroane şi au amplasat un monument în memoria celor decedaţi, potrivit Opinia Timișoarei și News.ro.

Două autocare cu suporteri greci au sosit în judeţul Timiş, sâmbătă, la locul accidentului unde 7 suporteri ai PAOK Salonic au murit în accidentul din luna ianuarie 2026.

Ei au fost întâmpinaţi de peste 50 de suporteri ai echipei Politehnica Timişoara.

În luna ianuarie, un microbuz în care se aflau 10 suporteri ai PAOK Salonic, care se îndreptau spre Franţa la un meci de fotbal al echipei favorite, a fost implicat într-un accident rutier în judeţul Timiş. Microbuzul intrase într-o depăşire, apoi a rămas pe contrasens, unde a fost lovit de un TIR.

În urma accidentului 7 bărbaţi din microbuz au murit, iar alţi trei au fost răniţi.

La comemorarea celor 7 tineri greci a participat și Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Selejan.

După tradiția noastră ordodoxă, la 40 de zile după ce omul moare, se face o rugăciune pentru sufletul lui. Așa că după tradiția noastră ortodoxă și cum și acești 7 tineri care și-au sfârșit drumul vieții aici, s-a ridicat o cruce în amintirea lor”, a transmis ÎPS Ioan, potrivit presei locale.

Mitropolia Banatului a precizat că la ceremonia de sâmbătă au participat și membri ai familiilor îndoliate. Slujba de parastas și sfințirea monumentului au fost săvârșite de ÎPS Ioan, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

„Toți participanții au înălțat rugăciuni pentru odihna sufletelor celor dragi și au cinstit memoria acestora printr-un moment de adâncă emoție”, se arată în comunicatul Mitropoliei.