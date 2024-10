VIDEO Armata rusă a scos pe front o armă pe care nu ar trebui să o mai aibă de decenii. Ipoteza analiștilor

O înregistrare video de propagandă distribuită de armata rusă a atras atenția presei de la Kiev și a analiștilor militari, ea ridicând noi semne de întrebare cu privire la asistența primită de Moscova pentru războiul său împotriva Ucrainei, relatează Business Insider.

Înregistrarea video a făcut parte dintr-un videoclip mai amplu de propagandă distribuit săptămâna trecută de Zvezda TV, televiziunea oficială a forțelor armate ruse. Segmentul care a atras atenția prezintă o echipă de artileriști ruși cum trag din tranșee cu un obuzier static.

What does North Korean (?) aid to Russia look like?



It’s ammo and WW2 Howitzers.



This the first time I’ve seen the D-74 (1944) 122mm towed gun in action in Ukraine. It’s likely being used now due to a lack of other, newer options.



1 | 3 pic.twitter.com/plY7ZSnRDY