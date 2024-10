Brandul chinez care dă peste cap toate regulile: motorul electric este mai ieftin decât cel hibrid

Producătorul chinez Deepal s-a lansat în urmă cu aproximativ doi ani și, de atunci, a vândut deja peste 300.000 de mașini. Cel mai noi model al mărcii, S05, a fost lansat cu o gamă completă de motorizări, atât electrice, cât și plug-in hybrid.

Deepal S05 este unul dintre cele mai noi automobile electrice 100%, dar și dintre cele mai noi mașini plug-in hybrid. Acest lucru este posibil datorită ofertei pe care gama Deepal o are, aceasta fiind bazată în egală măsură pe motoarele electrice la ambele tipuri de propulsie. Sistemul hibrid cu încărcare este însă unul care are la bază tot propulsia electrică, deoarece are o arhitectură de tip range-extender, cu un motor pe benzină care funcționează ca generator.

