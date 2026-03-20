Bugetul de stat i-a ținut pe parlamentari până la 3 dimineața în plen. Ce au făcut aleșii. „Acum, ce să urmărească cetățenii?”

Partidele puterii au încercat să treacă în noaptea de joi spre vineri și peste dezbaterile privind bugetul țării, și peste vot. Nu s-a mai întâmplat acest lucru. A fost o zi maraton, care a început cu un blocaj în coaliție și s-a încheiat la 3 noaptea, cu un plen lipsit de energie. Care a fost atmosfera în timpul nopții?

Comisiile reunite de buget-finanțe au încheiat discuțiile despre bugetul pe anul 2026 miercuri în jurul orei 19:30, după trei zile cu contre între partidele din coaliție, cât și între PSD și AUR, care au format în ultimele zile majorități punctuale în anumite situații.

Ședința de plen comună a Camerei Deputaților și Senatului a început joi la ora 21:00. Partidele puterii au încercat să forțeze finalizarea discuțiilor pe buget în noapte, când voiau să aibă loc și votul final. La ora 3:00, coaliția de guvernare a anunțat că ședința e suspendată, iar dezbaterea și votul pentru buget se reiau vineri de la ora 10:00.

Motivul suspendării, conform surselor HotNews, a fost că aleșii AUR au început să ceară vot pentru fiecare amendament al partidului respins deja în comisii, astfel că procedura pe repede-înainte dorită de coaliție a fost încetinită.

„Se termină luna martie și, iată, nu avem buget”

În jurul orei 1.00, deputatul Dorin Popa, ales pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), însă trecut la grupul parlamentar al PSD după un conflict cu Anamaria Gavrilă, spune că e nemulțumit că a fost filmat când mânca pizza.

„Eu vă spun că sunt și diabetic. Eu dacă nu mă hrănesc din cinci în cinci ore îmi scade glicemia și leșin, cad pe jos. Am făcut tot posibilul ca să trec peste această situație de scădere a glicemiei. Am rezistat, ce să fac?”, își începe deputatul declarația.

Întrebat de ora târzie la care se discută bugetul țării, deputatul a amintit motivul pentru care s-a ajuns în situația asta: „tensiunile dintre partidele politice, opoziția, puterea și cei care sunt în coaliție, datorită acelor contre pe buget de fapt, și mă refer la pachetul de solidaritate pentru persoanele aflate în nevoie”.

„Iată că acolo dacă exista o înțelegere a coaliției de guvernare și opoziția, înainte de a se întâmpla treaba asta, cu siguranță nu se ajungea în această situație din această seară”. Se referă de fapt la înțelegerea dintre PSD și AUR, care a susținut anumite amendamente ale social-democraților. Blocajul a apărut când nu a mai fost votat un amendament care acorda un ajutor unic pensionarilor. Un lider AUR a vorbit de o înțelegere inițială între cele două partide, însă Sorin Grindeanu a negat.

„Eu prefer să fim la vot, să terminăm odată acest buget, pentru că, iată, se termină luna martie și noi nu avem buget, pentru că este nevoie de bugetul țării să fie în vigoare și atunci răbdăm, ce să facem? Stăm până mâine”, continuă alesul, de pe holul Parlamentului.

Pe lângă parlamentarii care ieșeau din când în când din plen, o ușoară agitație era în noapte și la chioșcul din parlament. „Stăm aici până când se termină totul”, au spus vânzătoarele, iar apoi au trecut în revistă ce produse sunt. „Sigur se vor vinde și astea, că s-au dat și data trecută”.

La acest magazin apar, din când în când, parlamentari pentru a cumpăra o cafea, biscuiți sau alte produse. Nu este clar la această oră cât vor continua discuțiile în noapte.

„Rușine de rușinea lor”

Nu mult după ora 1.00, premierul Ilie Bolojan iese din plen. Refuză să facă noi declarații pe lângă cele făcute deja de la tribună, când au fost înțepături între el și liderul PSD, Sorin Grindeanu.

„Dacă nu îi cunoșteam pe vorbitori, ascultând vorbitorii anteriori, nu știam cine e în guvernare și cine este în opoziție (…) Aș putea să dau replici, dar uitându-mă la colegii din guvern și PSD, mi-e rușine de rușinea lor”, a spus Ilie Bolojan, la dezbaterea bugetului.

„O bătaie de joc” și „asta nu e dezbatere”

Înapoi la chioșc, mai mulți parlamentari merg să cumpere din nou câte o cafea sau apă. Senatorul Titi Stoica, de la AUR, iese și el pe holurile Parlamentului. Spune că nu e deranjat de ora târzie.

„Am muncit în Marea Britanie aproape 11 ani de zile, lucram 11-14 ore, mai făceam și vreo două ore jumătate să merg și să vin de la muncă”, spune Stoica, aflat la al doilea mandat în Parlament.

Este deranjat însă de forma dezbaterii: o „bătaie de joc”.

„E al șaselea buget la care particip și până acum nu a fost redus timpul de dezbatere la un minut. Mereu am avut două minute măcar să poți să îți exprimi o părere”, spune el.

„Acum, ce să urmărească cetățenii?”

„Asta nu e dezbatere, nici măcar nu poți să aduci argumente suficiente încât să poți să speri că îi poți convinge pe colegi să îți voteze amendamentul. Au întârziat peste trei luni de zile, de fapt în 15 noiembrie, așa spune legea, trebuiau să prezinte bugetul în transparență și până undeva la final de decembrie să fie votat, excepție fac doar anii electorali, iar anul acesta nu a fost”, explică el.

El crede că era mai bine ca dezbaterea să aibă loc vineri, în timpul zilei.

„Aveam la dispoziție 8-10 ore, s-ar fi terminat acest proces și era civilizat pentru toată lumea, puteau să urmărească și cetățenii. Așa, acum, ce să urmărească?”, întreabă Stoica.

Posturile TV de știri nu au transmis multe momente de la această dezbatere – fie au optat pentru alte subiecte, fie era prea târziu pentru transmisii live.

„În fiecare an se întâmplă același lucru”

Înapoi pe holul Parlamentului. Este ora 2.00, iar premierul revine în plen. E înconjurat de jurnaliști, însă din nou nu răspunde la întrebări.

De la magazin, se apropie deputatul neafiliat Dumitru Coarnă, ales în 2024 pe listele SOS România. El a fost și înainte deputat, în perioada 2020-2024, ales pe listele PSD și a trecut ulterior la AUR.

„Sigur că nu mai poți fi atent la toate discuțiile care sunt tehnice”, spune el. Apoi continuă. „Dar nu e prima oară! În fiecare an se întâmplă același lucru”.

„Așa e și în Parlament: noaptea ca hoții”

În acest moment, partidele de la putere încep să discute dacă să fie încheiată ședința și reluată a doua zi. Tot pe holul Parlamentului, senatoarea Cosmina Cerva, care este și membră în comisia de buget-finanțe, critică și ea orele târzii la care se desfășoară totul.

„Știți că poporul spune: noaptea ca hoții. Asta e o vorbă de demult. Exact așa e și în Parlament: noaptea ca hoții”, spune senatoarea care a fost aleasă în Parlament pe listele SOS România, dar acum face parte din grupul de la Senat Pace – Întâi România, format din foști parlamentari din partidul Dianei Șoșoacă și de la POT.

Ea descrie și situația din plen: „Se resping pe bandă rulantă toate amendamentele care au fost respinse și în comisii și ăsta e bugetul. Adică ce vrea coaliția. Au mințit că vor lua măsuri, n-au luat nicio măsură, au stricat și ce era definitiv, niște hotărâri judecătorești (n.r. – referitor la decizia liderilor coaliției de a muta din banii alocați pentru returnarea unor sume câștigate în instanță de magistrați către amendamentul cerut de PSD)”.

Cerva spune că i-a transmis premierului Ilie Bolojan că „după multele lui reforme nu a reușit până acum să mulțumească nicio categorie socială”.

Deși de obicei la un plen comun al Parlamentului atmosfera este una agitată, uneori chiar într-acolo încât nu se aude vorbitorul de la tribună, acum sunt momente de lungă durată în care în plen este liniște.



„Ar trebui să avem dezbateri mult mai detaliate”

Numărul parlamentarilor prezenți pare să fi scăzut. Unii probabil au plecat acasă de unde pot vota online. Mai sunt însă aleși în plen, însă tot mai puțini apar pe holuri.

Deputatul USR Cezar Mihail Drăgoescă este unul dintre ei. „Chestiunea aceasta cu bugetul este o dată pe an și nu consider, personal cel puțin, că este un efort prea mare. Țara are nevoie de un buget și trebuie să fim responsabili”, spune el.

El crede că indiferent de ziua aleasă pentru dezbateri, tot la discuții în noapte se ajungea. „Și nu eram siguri că o terminăm. Oricum e foarte târziu, 20 martie, și nu avem buget, pentru că au fost discuțiile care au fost în coaliție și PSD-ul a blocat, după cum bine știți, reforma administrației publice locale și centrale, de aia s-a întârziat cu bugetul”, explică situația în care ne aflăm Drăgoescu, fără să rateze și o poziționare politică împotriva partenerului de guvernare.

Deputatul USR spune însă că este nevoie de o schimbare în privința modului în care Parlamentul votează, an de an, bugetul.

„O părere personală este că tot acest proces prin care bugetul trece prin Parlament ar trebui amendat serios, în sensul că trei, patru zile nu sunt suficiente. Ar trebui să avem, în opinia mea, cel puțin 2-3 săptămâni, să avem dezbateri mult mai detaliate pe fiecare ordonator de credite, pe fiecare amendament”, spune Drăgoescu.

Se face ora 3.00, iar atunci vine anunțul președintelui Senatului, Mircea Abrudean: „Declar suspendată ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului”. Ședința a durat 6 ore.

Dezbaterile și votul sunt reluate astăzi de la ora 10.00.