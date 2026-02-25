Cât a costat avionul cu care a zburat Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump

Administrația Prezidențială a anunțat cât a costat deplasarea președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, unde a călătorit pentru a participa la summitul Consiliului de Pace prezidat de liderul de la Casa Albă, Donald Trump.

Într‐un răspuns pentru HotNews, Administrația Prezidențială a transmis că avionul închiriat de președintele Nicușor Dan pentru deplasarea în Statele Unite de săptămâna trecută a costat 200.000 de euro, adică aproximativ 1.018.667 lei.

Cotroceniul precizează că au fost analizate oferte de la mai multe companii aeriene, inclusiv de la Tarom, iar varianta aleasa a fost „cea care implica cele mai mici costuri”.

Avionul ales a fost unul de mici dimensiuni, cu 8 locuri, potrivit răspunsului dat de Palatul Cotroceni.

Administrația Prezidențială nu a precizat însă și ce avion a închiriat președintele sau compania de la care acesta a fost închiriat, deși HotNews a solicitat și aceste informații.

Totuși, potrivit Boarding Pass, o publicație specializată în știri din aviație, ar fi vorba despre avion privat Bombardier Global 6000 deținut de omul de afaceri Ion Țiriac.

Cazarea la Washington pentru președinte și pentru delegația formată din trei consilieri și personal tehnic a costat 7.700 de dolari, potrivit răspunsului Administrației Prezidențiale, adică 33.070,52 de lei.

Iohannis a plătit dublu pentru un zbor spre aceeași destinație

Fostul președinte al României, Klaus Iohannnis, a fost în capitala SUA, între 6 și 10 mai 2024, pentru a participa la ceremonia de decernare a Premiilor Atlantic Council Distinguished Leadership.

Prețul acestui zbor, potrivit documentelor puse la dispoziție de Administrația Prezidențială, după încheierea mandatului lui Iohannis, a fost de 2.208.000 lei, adică 441.600 de euro.

Președintele a folosit un avion militar pentru toate deplasările

Până acum, președintele Nicușor Dan a călătorit, în aproape toate deplasările externe, cu avionul militar Spartan, fie că a mers la Chișinău sau la Helsinki.

El a reclamat recent, după ce a rămas blocat pe aeroportul din Paris din cauza vremii, condițiile de la bordul aeronavei militare.

Tot în ianuarie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști cum va face în cazul deplasărilor mai lungi.

„De la caz la caz. Știți că urma să mergem în Columbia. Atunci, urma să închiriem un avion, pentru că ăsta (n.red. – Spartanul) nu poate până acolo. Dacă e o locație comercială, cum e Washington sau New York, atunci e simplu. Dacă nu, de la caz la caz”, a răspuns el atunci.

Nicușor Dan a spus că „la un moment dat trebuie să avem (n.r. un avion oficial deținut de statul român). Și nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștrii care se duc în delegații când sunt lucruri importante”. El a subliniat însă că România nu își permite acum achiziționarea un avion prezidențial.