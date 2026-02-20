Ce a făcut Trump în momentul în care a aflat de decizia Curții Supreme de a-i anula toate tarifele vamale

Președintele american Donald Trump a părăsit sala în care se întâlnea cu un grup bipartizan de guvernatori după ce a aflat decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula taxele vamale impuse de liderul de la Casa Albă țărilor din jurul lumii, potrivit presei americane.

Conform NBC News, Trump vorbea la un pupitru, în cadrul unui mic dejun cu guvernatori la Casa Albă, când i-a fost înmânată o notă privind decizia instanței.

După ce a citit informația, el a comentat în fața celor prezenți că hotărârea este „o rușine” și a spus că are un plan de rezervă.

Ulterior, președintele a părăsit sala, potrivit unui guvernator citat de NBC, aflat în încăpere în momentul respectiv.

Casa Albă nu a transmis până în prezent o reacție oficială.

Curtea Supremă a decis vineri, cu 6 voturi la 3, să mențină hotărârea unei instanțe inferioare, care a stabilit că utilizarea de către Trump a unei legi din 1977 pentru a impune tarife extinse a depășit limitele autorității sale. Decizia are implicații importante pentru politica comercială a Statelor Unite și pentru relațiile economice internaționale.