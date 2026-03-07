Explozii în Dubai și Manama, atacuri aeriene intense la Teheran. Israelul lovește buncărul conducerii iraniene

Războiul în Iran, care se extinde în regiune, a intrat sâmbătă în a doua săptămână, pe fondul unei noi incertitudini cu privire la modul și momentul în care ostilitățile se vor încheia, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va accepta doar „capitularea necondiționată” a Teheranului, iar Israelul a lansat noi atacuri împotriva Iranului și Libanului, relatează Reuters.

Declarațiile lui Trump pe rețelele de socializare de vineri au venit la câteva ore după ce președintele Iranului a anunțat că anumite țări, al căror nume nu a fost dezvăluit, au început eforturile de mediere, ridicând pentru scurt timp posibilitatea, oricât de slabă, a unei rezolvări diplomatice la o săptămână după ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului.

Între timp, Israelul a continuat extinderea războiului în Liban, bombardând Beirutului vineri, după ce a ordonat o evacuare fără precedent a întregii zone sudice a orașului.

„Dormim aici, pe străzi – unii în mașini, alții pe stradă, alții pe plajă”, a spus Jamal Seifeddin, în vârstă de 43 de ani, care a fugit din suburbiile sudice ale Beirutului și a petrecut noaptea pe străzile din centrul orașului.

Aeroportul Mehrabad din Teheran, lovit într-un atac

Israelul a lansat, de asemenea, o nouă serie de atacuri asupra Iranului, afirmând că 50 dintre avioanele sale de luptă au lovit un buncăr încă utilizat de conducerea Iranului, situat sub complexul distrus al liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei din Teheran.

Sâmbătă dimineața, agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim a relatat că aeroportul Mehrabad din Teheran a fost lovit.

Un videoclip care circulă pe rețelele sociale și geolocalizat de CNN arăta aeroportul Mehrabad din Teheran în flăcări după atacuri.

Video showing strikes earlier tonight against Mehrabad International Airport in the Iranian capital of Tehran, with strikes by Israel and/or the United States targeting civil infrastructure and aircraft at the airport, including at least one Boeing 747. pic.twitter.com/m836Kalzbw — OSINTdefender (@sentdefender) March 7, 2026

Au avut loc ciocniri în timp ce forțele israeliene au încercat o operațiune de debarcare de-a lungul frontierei dintre Liban și Siria, Hezbollah afirmând că luptătorii săi au fost implicați, a relatat sâmbătă presa oficială libaneză, citată de The Guardian. IDF nu a comentat informația.

Dacă se confirmă, acest raid ar fi cel mai în adâncime atac al forțelor israeliene în Liban de când trupele unității speciale l-au arestat pe agentul Hezbollah Imad Amhaz din orașul Batroun, din nordul țării, în noiembrie 2024, relatează agenția France Presse.

Explozii în Dubai și capitala Bahrainului

Două explozii au fost auzite sâmbătă dimineață în Dubai și una în Manama, capitala Bahrainului, unde a declanșat o sirenă de avertizare, a relatat AFP.

„Cetățenii și locuitorii sunt îndemnați să rămână calmi și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, a scris ministerul de Interne al Bahrainului pe X.

Exploziile au avut loc în contextul în care Iranul și-a continuat atacurile de represalii împotriva țărilor din Golf care găzduiesc forțe americane.

Autoritățile din Dubai au declarat anterior că un „incident minor” provocat de căderea unor resturi după o interceptare a fost controlat.

Explozie în Ierusalim. Israelul a ripostat

O explozie a fost auzită sâmbătă în Ierusalim după ce sirenele de raid aerian au avertizat asupra unui atac cu rachete iraniene, relatează AFP.



Armata israeliană a declarat anterior că apărarea aeriană „funcționa pentru a intercepta amenințarea”, înainte de a da semnalul de încetare a alertei.