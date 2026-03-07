Pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Qatarul își redeschide parțial spațiul aerian

Qatarul a anunţat reluarea zborurilor limitate pentru prima dată de la începutul războiului, în urmă cu o săptămână, informează BBC.

Autoritatea aviatică a ţării a declarat că spaţiul aerian al ţării va fi redeschis parţial pentru a permite doar zborurile de evacuare şi cele esenţiale de transport de marfă, scrie News.ro.



Aeroportul Internaţional Hamad a clarificat că zborurile viitoare din următoarele zile vor fi supuse unei evaluări continue a situaţiei de securitate.

Oficialii au declarat la începutul acestei săptămâni că armata a dejucat încercările Iranului de a ataca aeroportul.



Qatarul a interceptat vineri nouă drone, a anunțat Ministerul Aapărării. Una dintre ele a aterizat într-o zonă nelocuită, fără a provoca victime.