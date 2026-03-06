Finlanda va permite prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său

Steagul finlandez alaturi de cel al NATO. Foto: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Helsinki urmează să relaxeze interdicţia cu privire la armele nucleare, permiţând importul, transportul şi depozitarea acestor arme pe teritoriul finlandez, a declarat joi ministrul apărării Antti Häkkänen, scrie Politico.

Häkkänen a declarat într-o conferinţă de presă că interdicţia legislativă a ţării cu privire la armele nucleare, care datează din 1980, nu mai este relevantă în contextul geopolitic actual. „Legislaţia nu răspunde nevoilor Finlandei ca membru NATO”, a spus Häkkänen, potrivit presei locale, citează News.ro.

Finlanda a devenit membră NATO după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022. Ţara are o frontieră comună cu Rusia de peste 1.000 de kilometri şi şi-a accelerat şi revizuit planurile de apărare.

Häkkänen a declarat că armele nucleare vor putea fi transportate pe teritoriul finlandez dacă necesităţile apărării naţionale o vor impune, a relatat presa finlandeză. Ministrul a refuzat să ofere scenarii specifice, dar a exclus posibila desfăşurare de ogive nucleare pe teritoriul finlandez.

Finlanda este semnatară a Tratatului din 1968 privind neproliferarea armelor nucleare. În Europa, Franţa şi Marea Britanie deţin propriile arme nucleare, în timp ce Statele Unite stochează focoase nucleare în mai multe ţări NATO, printre care Germania, Belgia, Olanda, Italia şi Turcia.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat recent planuri de creştere a arsenalului nuclear al ţării sale şi de cooperare mai strânsă cu partenerii europeni, inclusiv posibila desfăşurare temporară a avioanelor de luptă franceze cu capacitate nucleară în străinătate.