Dragoș Pătraru, în negocieri ca să revină în televiziune cu „Starea nației”

După 8 ani, Dragoș Pătraru se poate întoarce la TVR, dacă negocierile începute vor avea succes, informează siteul Pagina de Media.

Începută în presa scrisă, la Ploiești, cariera jurnalistului Dragoș Pătraru s-a consolidat în televiziune. Ziaristul de 49 de ani a avut emisiuni la Prahova TV, România TV, TVR, Prima, și Digi 24.

Acum, el se află în discuții cu televiziunea publică, potrivit informațiilor publicate de Pagina de Media. „Comitetul director al TVR a aprobat deja, potrivit informaţiilor obţinute în exclusivitate de Paginademedia.ro, începerea negocierilor dintre SRTv şi Asociaţia Starea Naţiei, în vederea încheierii unui contract”, scrie sursa citată.

Despărțirea de TVR a lui Dragoș Pătraru a avut loc în 2018, când președinte-director general era Doina Gradea, propunerea PSD, votată apoi de Parlament. Pătraru a acuzat atunci eliminarea emisiunii din motive politice. Conducerea TVR de la acea vreme a negat.

Emisiunea pe care Pătraru ar urma să o realizeze va fi săptămânală.