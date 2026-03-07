VIDEO Tornade devastatoare au lovit Michiganul. Cel puțin 4 persoane au murit

Tornadele și furtunile puternice au ucis, vineri, cel puțin patru persoane și au rănit alte peste 12 în sudul statului Michigan, distrugând mai multe case și lăsând sute de locuitori fără energie electrică, au declarat autoritățile locale, informează Reuters.

La scurt timp după ce Serviciul Național de Meteorologie a emis avertismente de tornadă pentru zona respectivă pentru ziua de vineri, pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri care pretindeau că sunt din orașele Three Rivers și Union City, în care se vedeau vârtejuri uriașe care smulgeau acoperișurile clădirilor și ridicau în aer resturi.

One of the more impressive tornado videos we've received in my time here. This from TJ Second in Union City. Looks like a strong, multi-vortex tornado. #MIWx @wwmtnews @NWSIWX pic.twitter.com/gYppcCXq0G — Meteorologist Will Haenni WWMT (@WillWWMT) March 6, 2026

Imaginile difuzate de mass-media locală arătau clădiri și mașini distruse, precum și stâlpi, copaci și indicatoare rutiere răsturnate.

MICHIGAN MAYHEM: Stunning video shows a tornado tearing through a parking lot and hurling debris into the air in Three Rivers, Michigan. | @foxweather pic.twitter.com/sEzHY09tWo — Fox News (@FoxNews) March 7, 2026

Trei victime și 12 răniți au fost anunțate în comitatul Branch, unde se află Union City, a declarat biroul șerifului comitatului.

O persoană a fost ucisă și mai multe au fost rănite în comitatul Cass, potrivit autorităților locale de acolo.

„Mai multe structuri mari – inclusiv case și hambare – au suferit daune care variază de la impacturi structurale majore până la distrugere completă”, potrivit unei declarații publicate pe un site web al comitatului Cass.

'WE NEED TO GO': Dramatic video shows the moment a tornado rips the roof off a business in Three Rivers, Michigan. | @foxweather pic.twitter.com/khHDdolACi — Fox News (@FoxNews) March 6, 2026

Întreruperile de curent au afectat sute de persoane, au declarat oficialii locali.

„Avem mai mulți stâlpi de utilități doborâți, transformatoare avariate și porțiuni lungi de linii electrice căzute la pământ. Partea de nord a lacului Union a suferit unele dintre cele mai grave daune, cu aproximativ două 3200 de km de linii electrice doborâte numai în acea zonă”, potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a orașului Union City, care a menționat că remediera problemelor ar putea dura câteva zile.

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a declarat că a activat un Centru de operațiuni de urgență al statului pentru monitorizarea situației.

„Statul este pregătit să răspundă oricăror solicitări de resurse care ar putea apărea. Încă nu am primit niciuna. Se pare că autoritățile locale au reușit să facă față unei după-amieze și unei seri devastatoare în sud-vestul statului Michigan”, a declarat pentru Reuters Clayton Cummins, purtătorul de cuvânt al serviciilor de urgență și al poliției din Michigan.