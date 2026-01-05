Cine îi reprezință în instanță pe Nicolas Maduro și soția sa. Unul dintre ei a obținut eliberea lui Julian Assange

Nicolas Maduro, transportat de la centrul de detenție din New York către instanță Foto: Profimedia

Nicolas Maduro și soția sa vor apărea astăzi pentru prima dată în fața unui judecător după ce au fost capturați de SUA și aduși în New York pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de droguri. Între timp au apărut detalii desppre avocații care îi vor apăra la proces.

UPDATE 18.20 La circa două ore după ce numele avocatului din oficiu a fost făcut public, CNN anunță că doi avocați s-au înregistrat la istanță drept avocații cuplului prezidențial venezuelean. Nicolás Maduro va fi reprezentat luni de Barry Pollack, un avocat american cu o vastă experiență, care îl reprezintă în prezent pe Julian Assange și a negociat acordul pentru recunoașterea vinovăției și eliberarea acestuia vara trecută. Anterior, New York Times a anunțat că avocat din oficiu din partea instanței a fost desemnat David Wikstrom.

Mark Donnelly, un avocat specializat în infracțiuni economice din Houston și fost procuror al Departamentului de Justiție, a notificat instanța că o va reprezenta pe soția lui Maduro, Cilia Flores. Biografia oficială a lui Donnelly menționează că acesta vorbește limba spaniolă.

Maduro, adus în fața judecătorului

Nicolas Maduro urmează să apară luni în fața unui judecător din New York. El este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive distructive. Dacă va fi condamnat, el riscă între zeci de ani și închisoare pe viață pentru fiecare cap de acuzare.

Cine este avocat desemnat de instanță

Avocatul din oficiu pentru Nicolas Maduro este David Wikstrom, anunță New York Times. Wikstrom este un avocat numit de instanță pentru a-i asigura din oficiu dreptul la apărare, dar fostul președinte venezuelean va avea dreptul să-și angajeze și un avocat personal.

Wikstrom l-a reprezentat pe fratele lui Juan Orlando Hernández, fostul președinte hondurian care a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, pentru acuzații similare cu cele aduse lui Maduro, dar grațiat de Trump.

El este, de asemenea, tatăl lui Derek Wikstrom, unul dintre procurorii din cazul împotriva primarului orașului New York, Eric Adams.